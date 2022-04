Határon innen és túl: Külhoni iskoláknak is nyitott a High-Tech Suli Program

Több, mint egy éve, hogy a Mészáros Csoport elindította a High-Tech Suli programot, amely a legmodernebb digitális technológia segítségével emeli új szintre az oktatást. Magyarországon már 25 intézményben összesen több, mint 10.000 diák vesz részt a programban, most pedig a magyar kultúra megőrzésében fontos szerepet játszó, határon túli iskolák számára is nyitott a lehetőség. Így ezúttal 5 hazai intézmény mellett, 4 külhoni iskola is pályázhat a digitális terem egyikére.

A tantermekben olyan eszközök segítségével tanulhatnak majd a diákok, mint az interaktív panel, oktató robotok, vagy éppen a 3D nyomtató, de a különleges berendezéseken kívül tanulói és tanári laptopokat, valamint teljes bútorzatot is biztosít a program.

Az iskolák technikai hátteret, míg a tanárok szakmai segítséget kapnak, valamint a program ideje alatt anyagi juttatásban is részesülnek. A Mészáros Csoport által indított High-Tech Suli program így már egy milliárd forintot is meghaladó összeget fordít iskolák fejlesztésére, amelyhez olyan cégek is csatlakoztak, mint a Duna Group, az Épkar Zrt. és a Soltút Kft.

A High-Tech Suli programban résztvevő intézmények sikerei, történetei pár hónap alatt elterjedtek az iskolák, önkormányzatok és oktatási szereplők között. A digitális technológiák, az új pedagógiai módszereket támogató bútorzat és az alkotópedagógiai eszközök azonnal átalakították az iskolák életét. A 21. századi kompetenciák fejlesztése a legújabb technológiákkal ötvözve új kapcsolatokat teremtett a helyi vállalkozásokkal, növelte a természettudományok népszerűségét és új motivációs eszközöket adott a pedagógusok kezébe. – mondta el Horváth Ádám, a High-Tech Suli program szakmai vezetője.

A High-Tech Suli programban elnyerhető eszközök kibővítik az ismeretszerzés csatornáit, a halláson és az olvasáson kívül a kiemelt szerepet kap a vizuális szemléltetés is. Ezen kívül a kiegészítő eszközök segítségével lehetőség nyílik további érzékszervek bekapcsolására is.

A modellezés a 3D nyomtatóval vagy a lézervágóval, a robotokkal elvégzett szimuláció jelentősen megnöveli azon tanulók számára is a tanulás hatékonyságát, akiknek a hagyományos, papír alapú leírások és sematikus rajzok alapján ez nehézséget okoz.

A High-Tech Suli program kiemelkedő eredményei felkeltették a határon túli magyar pedagógusszövetségek érdeklődését is. Aáry-Tamás Lajos oktatási biztos azzal a kérelemmel fordult az Innovatív Oktatásért Alapítványhoz, hogy a határon túli magyar iskolák számára is nyissa meg a pályázat lehetőségét. A kérésnek eleget téve, a kuratórium döntése alapján 4 határon túli terület számára elérhető a pályázat. A szlovákiai, romániai, szerbiai és horvátországi magyar pedagógusok szervezeteinek bevonásával 2022. április 4-től megnyílik a High-Tech Suli pályázat számos, a magyar kultúra megőrzésében és terjesztésében kulcsszerepet játszó iskola számára. – számolt be a pályázatról Horváth Ádám.

A pályázatok a www.hightechsuli.hu oldalon érhetőek el.