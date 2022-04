Az orosz gázra kivetett embargó megölné a magyar gazdaságot

Közösségi oldalán jelentette be Gál Kinga európai parlamenti képviselő: A Fidesz európai parlamenti képviselői a mai szavazáson is határozott nemmel szavaznak arra a javaslatra, hogy embargót vezessenek be az Oroszországból érkező gázra, a kőolajra és a nukleáris üzemanyagra.

Posztjában részletesen kifejtette, miért fontos ez, és miért lenne hibás lépés az ehhez hasonló embargók bevezetése.

Egy ilyen intézkedés megölné a magyar gazdaságot, a magyar családokkal fizettetné meg a háború árát, ezért ezeket a javaslatokat határozottan elutasítjuk. Kiállunk Ukrajna területi integritása és szuverenitása mellett, elítéljük az orosz agressziót, ezért az európai egység érdekében az EP határozatot a végszavazásnál támogatni fogjuk. Mindezt úgy tesszük, hogy elutasítjuk a gáz és kőolaj, valamint az atomenergia békés célú felhasználását célzó embargó bevezetésére vonatkozó javaslatokat az Európai Parlamentben és minden uniós intézményben – írta.