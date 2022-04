Folytatódik a maffialeszámolás: egymás torkának ugrott a zuglói baloldal

Valakik nagyon meg akarják szerezni a zuglói önkormányzat Duna-parti, pünkösdfürdői gyerektáborát – adta hírül nemrég Hadházy Ákos Facebook-oldalán azzal a felütéssel, hogy valami nincs rendben az önkormányzat háza táján, és ha el akarják adni a tábort, akkor „azt tegyék rendesen” a képviselők. A frissen választott országgyűlési képviselő rögtön oda is szúrta: „Most végre elindult valami, a hétfői testületi ülésen dönthetnek a képviselők, hogy a vagyonkezelő helyett átadjak a Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Non-profit Kft-nek.”

A bejegyzés azóta eltűnt, Hadházy pedig zsákutcába futott: a sport kft ugyanis a helyi DK szervezet-, a vagyonkezelő pedig a szocialisták hátországa Borbély Ádám kormánypárti képviselő szerint, aki úgy véli: a bizonytalan sorsú gyerektábor az együttműködésre képtelen baloldali pártkoalíció közötti marakodás áldozata.

Az MSZP-s érdekkört kiszorították, a DK-s hátterű kft vette át a tábort

A testületi ülésen az utolsó pillanatban Hajdu Flórian MSZP-s alpolgármester módosító indítványt adott be, azt javasolta: ajánlják fel a gyerektábort az ukrán menekültek számára, a Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanács részére. Azzal a kikötéssel, hogy az ingatlant nekik kellene használható állapotba hozni, ezzel pedig időt nyert volna az MSZP a tábor kezeléséért folytatott harcban. Hajdu elképzelése szerint, ha ez mégsem működne, akkor megfontolandó a gyerektábor jelen állapotban történő értékesítése is. A testületi ülésen a módosító indítványt leszavazták, így az eredeti elképzelés valósult meg, amely a vagyonkezelőtől áthelyezte az önkormányzat sport kft-jéhez a használaton kívül lévő 7 hektáros területet. Borbély Ádám, a Fidesz-KDNP zuglói képviselője szerint a méltatlan állapotú és bizonytalan jövőjű gyermektábor ügye újabb bizonyíték arra, hogy a baloldali pártok nem a kerületért dolgoznak. Az országgyűlési választást követően felgyorsult a még több hatalom és pénz megszerzésére irányuló belső harcuk, ami most már a szocialisták „kiszorítását” jelenti, és ebben Hadházy Ákos is aktív szerepet vállal.

A gyerektábor 10 éve nem működik, de őrzésére évi 10-15 milliót fizet Zugló

Óbuda értékes Duna-partjánál fekvő, kihasználatlan gyerektábort több, mint félmilliárdra becsülték fel. Karácsony Gergely polgármesterként nem tett semmit, hagyta lerobbanni. A zuglói önkormányzat több, mint 10 éve halogatja a rendbetételét, a felújításokra a képviselők sohasem irányoztak elő pénzt - de évente 10-15 millió forintért őriztetik. Bár a kerületnek van Soltvadkerten működő gyerektábora, mégis érthetetlen, hogy a baloldali testület miért hagyja lepukkanni az óbudait. Vélhetően a tábor jövője már rég megpecsételődött. Borbély Ádám fideszes képviselő szerint pontosan az a lényeg, hogy méltatlan állapotba került a terület:

- Ebben az ügyben nekik a lényeg nem a hasznosítás és felújítás, a zuglóiak számára is megnyugtató rendezés, hanem hogy melyik baloldali képviselői kör (a helyi DK, Momentum vagy az MSZP) kezébe kerülhet az irányítás. Hosszú távon a kihasználatlanság miatt, és mert Zuglónak van már egy működő gyermektábora, az óbudai ingatlan eladása vagy cseréje várható, így a zuglói baloldali képviselőknek nem mindegy, hogy ki és milyen rendszerben bonyolítja le az ügyletet. -Ráadásul – mint mondja Borbély- ha a korábbi parkolási botrány vagy a fővárosi jutalékos rendszerű ingatlanmutyik gyakorlatát nézzük, akkor fölmerül az a kérdés is, hogy miért marakodik az MSZP, a DK és a Momentum egy tizenéve bezárt ingatlanon?

Borbély Ádám: a baloldali szövetségesek között csak úgy izzik a feszültség

- Az önkormányzati cégek és pozíciók újraosztása Hadházy Ákos vezényletével történik, rajta keresztül próbálnak egyesek a zuglói tortából minél nagyobb szeletet kihasítani. A helyi szocialisták 5,5 milliárdos hátországát jelentő vagyonkezelő cég megszerzése lehet a következő állomás, amellyel, illetve a testületi többség megszerzésével elérhetik a korábban mindent lefedő MSZP háttérbe szorítását.

A kormány a kerületi költségvetés hússzorosát vitte a kerületbe, amíg a baloldal a parkolási mutyit működtette

A kerületet csak kihasználják a baloldali pártok, miközben szinte csak a kormány fejleszt Borbély Ádám szerint. -2018 óta a kormány 660 milliárd forintnyi fejlesztési forrást hozott a kerületbe. Ez a kerület éves költségvetésének a hússzorosa. Ebből újulhattak meg többek között a kerület háziorvosi rendelői, a MAZSIHISZ Szeretetkórház, a Columbus utcai zeneiskola, de ide sorolhatjuk a Városliget és a Puskás Aréna körüli park zuglóiak életminőségét javító fejlesztéseit is. A baloldal mindent megpróbál elhallgatni, és a támogatóit egy alternatív valóságban tartja, „kivéreztetést” vizionálva.

Baloldali parkolási mutyi maffiamódszerekkel:„Az annyira bitang, hogy az igaz”

„Az annyira bitang, hogy az igaz” – mondta Patek Gábor baloldali háttérember a zuglói parkolási korrupciós botrányról az egyik Anonymus által nyilvánosságra hozott hangfelvétel szerint. A Horváth Csaba és Tóth Csaba zuglói, baloldali politikusokat érintő vesztegetési botrány Fuzik Zsolt vádalku keretében tett vallomását követően robbant ki. Eszerint, Tóth és Horváth a zuglói parkolási cég nyereségéből több mint negyedmilliárd forintot zsebelhetett be. Hadházy Ákos tudott a zuglói korrupciós bűncselekményekről, hiszen még a botrány kirobbanása előtt írt róla a Facebookon. Hadházy számolt be először a Horváth Csaba jelenlegi zuglói polgármesternél történt házkutatásról is.

Hadházy veszi át a hatalmat Zuglóban?

Borbély Ádám zuglói képviselő szerint Hadházy nem csak a „zuglói szoci keresztapa”, Tóth Csaba országgyűlési képviselői székét nyerte el, de a szerepére is sikeresen pályázik. A szegény ember „Ludas Matyiját” alakítja, miközben a zuglói újraosztás fölött basáskodik, miközben az összes mutyi fölött szemet hunyt Zuglóban. Borbély hozzátette, Hadházy nem szólalt fel az alábbi botrányos ügyekben:

A momentumos alpolgármester ügyében, aki 1,5 éven keresztül volt összeférhetetlen, hiszen gazdasági társaságban töltött be vezető tisztséget

A szintén momentumos zuglói képviselő ügyében, aki milliós családi jövedelem mellett kapott soron kívül bérlakást pont Horváth Csabától, a pandémia alatt.

Sunnyogott és félrebeszélt a parkolási-botrány kapcsán, amelyben egy vallomás szerint, Horváth Csaba és Tóth Csaba szocialista politikusok tették zsebre a zuglói parkolás bevételének egy jelentős részét, maffiamódszerekkel dolgozva.

Horváth Csaba polgármestert sem vonta kérdőre, hogy honnan vannak a napvilágot látott villái.