Figyelmeztet a NASA: Komoly napvihar érheti el a Földet, ami internet-apokalipszist okozhat

A NASA napviharra vonatkozó figyelmeztetést adott ki a Földre, miután a Napon kitörés történt, amely erőteljes mágneses napszelet szabadított fel bolygónk felé. A napvihar legrosszabb forgatókönyve szerint a műholdak és az éppen űrben tartózkodó személyek is bajba kerülhetnek, valamint a rádió- és navigációs rendszerek is zavart szenvedhetnek.

Egy ilyen nagyságú napkitörés arra is képes lenne, hogy tönkretegye világszerte az elektromos hálózatokat, emellett a vándorló állatokat is megzavarhatja. A kutatók szerint akkora napkitörés is lehet, ami miatt leállhat az internet.

Az amerikai Nemzeti Óceán- és Légkörkutató Hivatal (NOAA) szerint az elmúlt órákban több erős geomágneses vihar is megfigyelhető volt, miután az intenzív aktivitás a Napon két különböző „filamentumkitörést”, más néven koronakidobódást okozott.

“Mi itt, a Föld felszínén védettek vagyunk, de egy erőteljesebb mágneses vihar esetén a GPS-jelek pontossága átmenetileg lecsökken.”

A jelenség egyébként egyre gyakrabban és gyakrabban várható, a következő ilyen 2025-ben. lesz - szúrta ki a DailyStar.