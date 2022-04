Feleslegesen szereltek le 3000 kukát Budapesten – elszólta magát Horváth Csaba

Budapest főpolgármestere korábban leszereltette a köztéri kukák 30%-át, majd hagyta, hogy ellepje a kosz és a szemét a fővárost. Ahogy arról a Metropol korábban beszámolt, a Fővárosi Önkormányzat vezette Fővárosi Közterület-fenntartó (FKF) 2020-ban spórolásra hivatkozva leszerelt 3000 darab köztéri szemetest. A Covid-járvány miatt zsebkendők, maszkok hevertek szanaszét, a meglévő köztéri kukákból pedig kifolyik a szemét, mind a mai napig. Horváth Csaba, az MSZP fővárosi frakcióvezetője ezt egy szimbolikus döntésnek titulálta. Viszont elszólta magát, amikor azt nyilatkozta, hogy ha a nehéz anyagi helyzetben lévő főváros számára nem a hitelfelvétel lenne a kormány válasza, akkor olyan megoldást kell találniuk, amely „amputációval” jár.

Komoly megszorításokkal fenyegetőzik a baloldal

Horváth Csaba – aki a főváros költségvetési hiányáért kizárólag a kormányt okolja – állítja, hogy komoly megszorítások jöhetnek, aminek olyan drasztikus következményei lehetnek, aminek már az utca emberére is hatása lesz. Itt elsőként a BKV finanszírozását emelte ki, azaz ez azt jelenti, hogy ő is a tömegközlekedés leállításával fenyegetőzik, ahogy azt tavaly novemberben a Budapestet káoszba taszító Karácsony Gergely-féle vezetés tette: a főváros azzal zsarolta a kormányt, hogy ha nem kap pénzt, leállítja a budapesti tömegközlekedést.

Fotó: Metropol

Elfogyott Tarlós otthagyott 180 milliárdja, csőd szélén van a főváros

Karácsony Gergelyt 2019-es megválasztása óta csak az érdekelte, hogy megbuktassa a kormányt – mondta Bagdy Gábor, reagálva a Főváros 2022-es költségvetésének elfogadására. A volt főpolgármester-helyettes szerint a jelenlegi városvezetés kormányváltásra számított, és így csak fél évre tervezték a büdzsét.

– A fővárosi vezetés alapvetően a kormányváltásra tett fel mindent, nem igyekezett spórolni, ezért fordulhatott elő, hogy a cégek átszervezésénél az új vezetők javadalmazásánál nem a takarékosság tükröződött – mondta Bagdy...aki úgy látja, hogy abból a 180 milliárd többletből, amelyet Tarlós István otthagyott a főváros kasszájában, Karácsonyék úgy gondolták, hogy kihúzzák addig, amíg megnyerik a választásokat – emlékeztetett Bagdy Gábor.

Angyalföldön megelégelték a szemetet

Úgy tűnik, hogy a XIII. kerületben is jelentős probléma az elszórt szemét, hiszen inkább kihelyeztek plusz kukákat, hogy megakadályozzák a folyamatosan felgyülemlő koszt és hulladékot. A XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. az AngyalZöld összesen 11 db 80 liter űrtartalmú edényt helyezett ki a Kádár utcában. Állításuk alapján ezeknek olyan szerkezetük van, ami megakadályozza a különböző madarak. A biztos tisztaságért ráadásul heti két alkalommal ürítik majd őket.

Fotó: Metropol

Megkérdezték a budapestieket: Több lett-e a szemét az utcákon?

Marika: „Hát az borzasztó, hogy több szemét van a városban. Bármelyik kerületben, főleg a VIII.-ban, az nagyon, meg bárhol megnézi a megállókban a szemetesládákat, se kiürítve nincsenek, már láttam, hogy vödröket, meg zacskókat, meg dobozokat raknak oda, hogy abba gyűjtsék a szemetet”.

Tóth Mária: „Igen sok kukát leszereltek. Nem örülök neki, mert ezelőtt is elég sokan szemeteltek, de most, hogy nincsen kuka, pláne, akármerre megyek mindenhol szemetet látok, meg van aki köpköd is. Úgyhogy jó lenne, ha visszaszerelnék, hogy az emberek a meglévő kukába dobálhassák bele a szemetet és nem összevissza az utcára”.

József: „Tényleg koszosabb a város, de az emberek tehetnek erről alapvetően, mert mindent szétdobálnak. Hát sajnos a házakat meg kell nézni. Hát ez egy normális dolog, hát a környezetét senki nem óvja? Koszos istálló lesz lassan már az egész város.”

Nagy Sándor: „Az, hogy ezen spórolnak, ez szomorú. Szerintem több kukát kéne kihelyezni, egyértelmű. Persze vannak olyanok, akik ezt nem használják így se, de ez kis hányada az embereknek.”