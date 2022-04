"Ez maga a pokol" - 3 újszülött is meghalt, mert fertőzött tápszert kaptak a kórházban

A tápszergyártó cég ügyében most hozott ítéletet a bíróság. Az ítélethirdetésen Tameria anyja, Vicki Golden együtt sírt Holly Barkerrel, akinek Oscar fia is meghalt. Yousef szülei, Raaid Sakkijha és anyja, Ghada Sakkijha most már Szaúd-Arábiában élnek, ezért csak videócseten keresztül vettek részt a tárgyaláson. A tápszergyártó céget 1,2 millió font bírság megfizetésére ítélték.

"A szörnyű emlékek még mindig kísértenek bennünket, és örökké tartani fognak. Valahányszor Ghada Yousef ikertestvérére néz, érzi fia elvesztésének súlyát. Ez a cég, amely ezt tette velünk, nem is fogja megérezni a bírságot. Nekik ez a szokásos üzlet. Ez igazságosság?" - fogalmazott Yousef édesapja.

A 39 éves Vicki Golden, Tameria édesanyja elmondta, hogy az ITH Pharma "orosz rulettet játszott az emberek életével".

"Csak idő kérdése volt, hogy mikor történik valami rossz. Nyolc éve küzdünk a lányom igazságáért, és úgy érzem, ez önmagában nem igazságos. Nyolc évet éltem a pokolban. Mindig is úgy éreztem, hogy a tápszer hozzájárult a lányom halálához."

(via)