Döbbenet: 300 ukránt tartottak fogva hetekig egy pincében az orosz katonák

A hátborzongató történet a Kijevtől mindössze 120 kilométerre fekvő Jahidnében történt, ide rontottak be az orosz katonák, akik március 5-én közel 300 civilt tereltek össze, akiket ezután lekényszerítettek a helyi iskola pincéjébe. Az összezsúfolódott tömegnek 25 napon keresztül kellett lent maradnia, eközben csak párszor mehettek fel a felszínre, hogy időnként kinyújtóztassák végtagjaikat vagy elvégezzék a dolgukat - írta a Reuters, akik megrázó képriportot is készítettek a helyszínen.

Felváltva alvás, éhezés és kegyetlen körülmények

A falubeliek a lapnak elmondták, hogy az orosz katonák eleinte kedvesek voltak, még az ételüket is megosztották, de mások már akkor fosztogatni kezdtek, míg aztán 5-én minden átmenet nélkül a pincébe parancsolták őket. Azt állították nekik, hogy mindez a saját biztonságuk érdekében történt, azonban a lenti körülmények olyan zordak voltak, hogy az kínzással is felért: az élelmiszerellátás gyér volt, az áram akadozott, a vécéként szolgáló vödröket felváltva használták, és felváltva aludtak, ugyanis helyük is alig akadt.

- Szinte lehetetlen volt lélegezni. Az időseknek volt a legnehezebb ott lent, a sötétben, friss levegő nélkül, sajnos közülük haltak meg a legtöbben - mondta a lapnak Olha Meniaylo agronómus, aki fia feleségével és két - 11 hónapos és 4 éves - unokájával töltötte el lent a 25 borzalmas napot.

Börtönük ajtófélfájába vésték az áldozatok nevét

A túlélők azt is elárulták: hét embert az katonák gyilkoltak meg, míg közel tízen a kegyetlen körülmények miatt vesztették életüket, az ő nevüket a pince egyik ajtófélfájába bele is vésték. Őket nem is tudták eltemetni az első napokban, az első temetésre egy héttel a vesztegzár után került sor, egy meggyilkolt férfit és négy, lent elhunyt idős ember vittek ki a sírgödrökhöz, melyeket a bezárt fiatalokkal ásattak meg:

- Amint elkezdtek ásni, bombázni kezdték őket. Akik kint voltak, rá kellett feküdniük a halottakra, hogy túléljék. A férjem is köztük volt - tette hozzá szomorúan az asszony.

Az első áldozat egy idős férfi volt:

- Dmytro Muzyka a nagy szobában, itt halt meg - mutatott egy szobára Halyna Tolochina, a falusi tanács egyik tagja. A férfi teste négy napig hevert a kazánházban, mire a katonák a bombázás szünetében kiengedték őket, hogy eltemethessék a nyugdíjast. Egy testvérpárt, Viktort és Anatolijt az orosz katonák végeztek ki:

- Viktort az udvaron temettük el, Tolij testéről pedig azt mondták, hogy a faluban van valahol - mondta a férfi, de hozzátette, hogy azóta sem találták meg a kegyhelyet.

Mindent elvittek a katonák

Az orosz katonák a 25. napon elmentek, a foglyok akkor jöhettek fel a felszínre. Ekkor kiderült: a házaikból mindent elvittek a katonák, a tévétől kezdve a női fehérneműkig. Semmijük sem maradt, pedig a falucska korábban virágzó mezőgazdasági településnek és népszerű nyaralóhelynek számított, amiből mára leégett és lebombázott házak, elhagyott katonai felszerelések és tankok maradtak.

- Nagyon jó életünk volt, soha nem gondoltuk, hogy ilyen borzalomban lesz részünk - mesélte a lapnak Tamara Klimcsuk, akinek veje a meggyilkolt testvérpár egyike, Viktor volt, akiről az oroszok azt állították: katonai ruhában és felfegyverkezve találtak rá, ezért lőtték le:

- Láttam a holttestét, kék farmerben és fekete kabátban volt. Csak fejbe lőtték - mondta zokogva az asszony.