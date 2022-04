10 izgalmas és gyerekbarát húsvéti program

A húsvét az egyik legfontosabb ünnep a keresztények számára, ennek köszönhetően Magyarországon is számos szokás, hagyomány alakult ki és maradt fenn ezzel kapcsolatban. Nagypénteken és Húsvétvasárnap inkább az egyházi szertartásokhoz szorosabban kötődő szokások és hiedelmek dominálnak, az ünnep másodnapján pedig a népszokásoké és a családi vendégségeké a főszerep.

Ha kihagynád a locsolókölnit, és szódavízet, akkor számos érdekes program vár országszerte.

Budapest

Húsvéti Sokadalom lesz Budapesten, ahol igazi családi programokkal várják a kicsiket és a nagyokat is. A színpadon húsvéti gyerekműsorok mellett közkedvelt előadókkal is találkozhatnak a kilátogatók, de igazi mesehősök is részt vesznek fesztiválon, akik interaktív műsoruk után szívesen fotózkodnak a gyerekekkel. De ezen felül lesz nyuszi és állatsimogató, ingyenes kézműves foglalkozás. A részletes program ajánlott ITT tudod megnézni.

Szentendre

A szentendrei Skanzen 5 tájegységében, 16 programmal, böjti ételekkel, és mindennap másik bringatúrával készülnek, hogy minél alaposabban bemutathassák az ünnephez kötődő szokásokat és hagyományokat. Április 17-én és 18-án, a Skanzen Húsvét kétnapos rendezvényén, idén a Magyarországon és a határainkon túl élő magyar közösségek húsvéti szokásai, táncai jelennek meg a portákon és a színpadon egyaránt. A részletes program ajánlott ITT tudod megnézni.

Hollókő

Az immár négy napos Hollókői Húsvéti Fesztivál a hagyományok és az életöröm ünnepe. Gazdag folklórprogram, palóc gasztronómia, népszokások az elmaradhatatlan locsolkodással, koncertek, családi és gyermekprogramok nyújtanak feledhetetlen élményeket a vendégeknek. A Hollókői vár 2022 nyarán nyit ki újra. A részletes program ajánlott ITT tudod megnézni.

Gödöllő

„Erzsébet királyné” ismét Gödöllőre érkezik! Gödöllő népe tánccal köszönti hőn szeretett királynéját, akivel a két nap folyamán a vendégek is találkozhatnak. Húsvét vasárnapján és hétfőn ismét színes programkavalkáddal várják a kastélyba látogató vendégeket 10-18 óra között. A részletes program ajánlott ITT tudod megnézni.

Tokaj

Kirándulás a magyar Toszkánában! Hallotad már Tokaj legszebb meséjét? Miszerint Tokaji-hegyen régen tündérek éltek. A tüzet okádó hegy viszont sok gondot és bánatot okozott nekik. Különösen a szerelmes tündérpároknak. Egyszer az egyik tündérifjú bele is esett a kráterbe, szerelmes párja pedig égen-földön kereste az eltűnt szerelmét könnyeivel végig öntözve a hegyoldalakat. A síró hegyi tündér könnyei felszívódtak a venyigékbe s ezért olyan édes és napszínű a tokaji bor.

De ha izgalmasabb programra vágynál, és saját szemeddel néznéd meg a térség mesés dühnéit, ami igazi izgalmakat rejt, akkor semmiképp ne hagyd ki a Toldi Fogadó terepjárós túráját, ami igazi szafari hangulatot varázsol. A részletes program ajánlott ITT tudod megnézni.

Hévíz

Hévíz egyik hagyományos rendezvénye a húsvéti ünnepkör népszokásait, tradícióit mutatja be. A korábbi évek hagyományaihoz hűen idén is változatos programokon vehet részt a szezonnyitó ünnepi hétvége rendezvényein, felelevenítheti a húsvéti ünnepkör népszokásait, tradícióit. A rendezők kicsiket és nagyokat is egyaránt várják egy izgalmas tojáskeresésre. A részletes program ajánlott ITT tudod megnézni.

Debrecen

Igazi családi programmal készül Debrecen Kerekerdő Élménypark, amit nem csak a gyerekek, de a szülők is élvezni fognak. Színes programokkal mellet lesz Dínó simogatás, tojáskereső verseny, hajfonás, arcfestés, vízimádóknak cápás víziforgó, ahol a kicsik és nagyok is próbára tehetik ügyességüket.

Zengővárkony

A Múzeum a szépség és harmónia kincsestára, hagyományok nyomában. A Míves Tojás Múzeum hazánk első és Európában is ritkaságnak számító állandó hímestojás-kiállítása festői környezetben a 682 m magas Zengő lábánál fekvő Zengővárkony községben talált otthont. A részletes program ajánlott ITT tudod megnézni.

Siófok

Húsvét és Nyuladalom Siófok Fő terén 2022. április 15-18-án. Családi programok, táncbemutatók, koncertek és sok izgalmas gyermekprogram várja az érdeklődőket. A rendezvény keretei között, április 17-én ingyenes Tojás- és Nyúlfutamra is sor kerül. A rendezvény ingyenes. A részletes program ajánlott ITT tudod megnézni.

Sopron

Húsvéti kirándulás Sopronban és környékén. Sopron nem csupán a hűség városa címet tudhatja a magáénak, de azzal is büszkélkedhet, hogy Magyarország műemlékekben leggazdagabb vidéki településének számít. Felsorolni is nehéz lenne az itt található látnivalókat, nézd meg, ami kihagyhatatlan, fedezd fel, ami titkos, éld át, ami már történelem. A részletes program ajánlott ITT tudod megnézni.