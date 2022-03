Zokogva jelentette be édesapja: elhunyt a 22 éves énekesnő

Már egy ideje a démonaival küzdött Lil Bo Weep ismert rapper, aki mindössze 22 éves korában, március 5-én, szombaton elhunyt.

Megrendült édesapja, Matthew Schofield egy érzelmes Facebook-bejegyzésben számolt be szívfájdalmáról. A család közleménye így szól:

- Ezen a hétvégén elvesztettük a lányom életéért folytatott harcot a depresszió, a trauma, a PTSD és a drogfüggőség ellen. Azóta tartott a küzdelem, hogy hazahoztuk Amerikából, de addigra már megtört. Keményen küzdött a démonjai ellen, ahogy mi mindannyian tettük vele együtt. Újra és újra összeszedtük a darabokra tört Lilt, de nem tudott tovább harcolni, és így elveszítettük őt. Apukájaként szavakkal nem kifejezhető, mennyire büszke vagyok rá, hiszen ő az én hősöm, a lányom és a legjobb barátom, akit nagyon-nagyon szeretek. Most már nem fáj neki, az univerzum vissza akarta kapni az angyalát. Egy nagy részem most elveszett, de tisztelettel kérek mindenkit, próbáljanak meg nem hívni, amíg valahogy át nem jutok ezen.

BREAKING Australian rapper Lil Bo Weep dies aged 24 after 'fighting demons' https://t.co/192UMG7BhJ pic.twitter.com/4l5A2JW2tT — Daily Star Breaking News (@StarBreaksNews) March 7, 2022

Lil Bo Weep először 2015-ben kezdett el zenét készíteni a Soundcloudon keresztül. Valódi nevén Winona Brooks, olyan számokkal vált ismertté, mint a „Codependency” és „a no okay but its okay”.

Halála nemcsak családját rázta meg, de zenésztársai is részvétüket fejezték ki, és rajongóit is mélyen érintette az elvesztése.

- Ez nem a te hibád: Rip Lil Bo Weep. Annyira összetört a szívem érte és a családjáért. Remélem, hogy békére és nyugalomra lel – írta az egyik rajongója.

(VIA)