Veronika: Ahonnan jöttünk, az maga a pokol

A buszok itt is folyamatosan érkeznek a határtól, és az ott felállított másik táborból, egészségügyi szolgálatot üzemeltetnek, és egymás után érkeznek az adományokkal is. Przemyslnél egy használaton kívüli hipermarket-komplexumot alakítottak át pillanatok alatt a menekültek fogadására.

Az üzletek és butikok helyén most matracokon fekszenek az idősek, nők és gyerekek, ahogyan a raktárban is, amiben egy katonai tábor mintájára kialakított szükségszállást húztak fel. Ide a legszörnyűbb és legsűrűbben támadott helyekről érkeznek az emberek, ahogyan Veronika és Alissa is.

Harkovból jöttünk, az maga a pokol - ingatja a fejét Veronika, aki több napig óvóhelyen húzta meg magát, mielőtt kijutott volna a városból.

Nincs víz, áram és étel, a boltok üresek, és van, akinek a háza megsemmisül, mire hazaér - mesélt a szörnyű mindennapokról. Most ő is a több ezer emberrel zsúfolódott össze a hipermarket raktárában, de mint mondja, legalább már biztonságban van.