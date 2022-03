Varga Lilla: ha tükörbe nézek, egy erős nőt látok

Név: Varga Lilla

Lakhely: Cegléd

Életkor: 29

Magasság: 175

Fotó: Dombovari Tamas

Csillagjegy: Ikrek

Kedvenc étel: bolognai

Kedvenc ital: Cola

Kedvenc zene: Gorgon City – Foolproof

Varga Lillának hívnak, 29 éves vagyok. Gyerekkoromban atletizáltam, de az abbamaradt, hívtak kosarazni is, de az annyira nem érdekelt.. Cegléden érettségiztem, utána pedig egy számítógépes adatrögzítő képesítést szereztem. Most autóalkatrész kiszállítóként dolgozom, ami nem egy csajos munka, de szeretek vezetni. Nem monoton, és nem egy gép mellett kell állni egész nap. Másfél éve ezt csinálom, ellőtte pedig a két gyermekem, fiú és lány nevelésével foglalkoztam, ami kitöltötte az életemet. Dolgoztam öt hónapot Ausztriában is , de aztán inkább visszajöttem. Nagy vágyam, hogy egyszer eljussak valahova tengerpartra. Ez rajta van a bakancslistámon.

A versenykiírást már tavaly is láttam, akkor a bátyám „jelentkeztetett”, de nem sikerült, és úgy gondoltam, idén megpróbálom újra. Ha nem is jutok be a döntőbe, fotómodellként el tudnám magam képzelni például fehérneműs reklámokban. Egyszer már megfordult a fejemben, hogy megpróbálom, de a gondolatnál nem jutottam tovább. 175 centis magasságommal talán kifutóra is jó lehetnék, de még azzal sem próbálkoztam.

Az indulásomról anyukám és a bátyám tud. Szerintem, ha az újságban megjelenik a fotóm, sokan, akiknek árut szállítok, meg fognak lepődni. A versenyben azzal, hogy már eljöhettem a fotózásra és hogy ott leszek az újságban és a neten, már ezt is jó eredménynek tartom. Persze jó lenne tovább jutni.

Szeretek lazán öltözni, a magas sarkú cipő nálam ritka. Sok ruhám van, olyan is, amit még nem használtam, de megtetszett, és aztán gyűlnek a

Nem vagyok nagyon sminkelős típus, reggel egy csak kis korrektort szoktam feltenni az arcomra. A hajamat melíroztatni szoktam és évente egyszer vágok belőle. Sok gond nincs vele. Szép szemem van, és ha tükörbe nézek, egy erős nőt látok. Ha fontosabb eseményre megyek és van időm, negyed-fél órát töltök a tükör előtt a ruhaválogatáshoz. A vezetéshez munkaruhám van, egy farmer és egy egyenpóló. Ha megérkezek az áruval, pozitívan állnak hozzám és jóleső bókokat kapok a férfiaktól. Azt észrevettem, hogyha vezetek, vannak férfiak, akik átnéznek a szomszéd kocsiból és rácsodálkoznak egy női áruszállítóra.

