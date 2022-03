Ukrán védelmi miniszter: Az igazi áttöréshez az kell, hogy Oroszország beleegyezzen a tűzszünetbe

Az ukrán védelmi miniszter, Olekszij Reznikov az Európai Parlament külügyi és biztonsági tanácsa előtt beszélt videókapcsolaton keresztül.

Az oroszokkal folytatott tárgyalásokról szólva elmondta, hogy ügyvédek dolgoznak a dokumentumokon, de

az igazi áttöréshez az kell, hogy Oroszország beleegyezzen a teljes tűzszünetbe.

"Természetesen mindenek előtt a tűzszünetről, a humanitárius folyosókról, a civilek ivóvízzel és élelmiszerrel való ellátásáról tárgyalunk, és talán később megegyezhetünk a békéről is. De az ukrán emberek nevében nem fogadhatunk el semmilyen kapitulációt, és a hadseregünk továbbra is kész ellenállni. Úgyhogy azt mondhatjuk, ma még gyakorlati dolgokról folynak a tárgyalások, természetesen ügyvédek és politikusok jelenlétével, és több részletet nem fogok elmondani, de arról viszont biztosíthatok mindenkit, hogy nincs mivel elégedettnek lenni. De remélem, hogy minél előbb be tudjuk fejezni a háborút, és hogy legyőzzük a Kreml-t" - nyilatkozta.