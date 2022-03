Térképen mutatjuk, hol tart az orosz támadás és melyek az elfoglalt területek

Ahogy arról a Borsonline is beszámolt, február 24-én hajnali 4 órakor „békefenntartó erőnek” álcázott seregeket küldött Oroszország Ukrajnába, ezzel kezdetét vette az invázió.

A BBC segítségével térképen ábrázoltuk a támadások irányát, valamint azt is, hogy mely területeket vonta eddig irányítása alá az orosz hadsereg. Mivel a háborúban gyakorlatilag óráról órára változik a helyzet, fontos kiemelni, hogy jelen térképek a március 3-i állapotokat tükrözik a BBC és a brit hírszerzés információi alapján. Az oroszok ma hajnalban elfoglalták Európa legnagyobb atomerőművét is.

Térképünkön is tükröződik, amit az eddigi rakétatámadások is alátámasztottak: az északi offenzíva főbb célpontja Csernobil, Csernyihiv, Szumi és Harkiv voltak – utóbbi Ukrajna második legnagyobb városa. Kelet felől, Oroszország területéről is megindult az orosz hadsereg, a luhanszki és a donyecki szakadár területeken keresztül indultak meg Ukrajna belseje felé.

A katonai célok az elemzők szerint nagyjából kirajzolódtak az elmúlt időszakban: Kijev körülkerítése, a város ostroma, valamint Krímet szárazföldön összekötni az ország déli részén fekvő szakadár államokkal.

Mindeközben Kijev bombázása is megkezdődött, ezt szintén térképen ábrázoltuk. Többek között a televíziótornyot, az elnöki hivatalt, valamint két repülőteret is rakétatámadás ért. Emellett lőtték az oroszok a hitelesített beszámolók szerint Kijev külső kerületeit és agglomerációját is, beleértve Visgorodot és Irpint.

Kijevet ugyan körülzárták az oroszok, de úgy tűnik, a jelen lévő haderő sem létszámban, sem fegyverzetben nem elég a főváros elleni ostrom megindításához.

