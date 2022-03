Sokkoló videók: így néz ki most a rommá lőtt Mariupol városa

Az orosz erők ígéretet tettek arra, hogy végre elmenekülhet a civil lakosság az ukrán Mariupol városából. A félmilliós lakosú település már a háború első heteiben a hírek középpontjába került, miután se víz, se világítás, se fűtés nem volt, és az orosz erők az élelmiszer- és gyógyszerszállítmányokat sem engedték be. Később arról lehetett hallani: az orosz katonák a városba tartó humanitárius konvoj útvonalát kezdték el lőni.

Most több drámai felvétel is napvilágot látott, mely a romos várost mutatja be. Itt például egy drónfelvétel látható:

Ezen a videón pedig közelebbről is szemügyre vehetőek a megrendítő pusztítás nyomai: