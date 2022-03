Sipos F. Tamás különleges meglepetéssel készül

Sipos F. Tamás szerint az idei jó év lesz, már ha a fellépéseket és a lehetőségeket nézzük. Az énekes annyira pozitívan tekint előre, hogy úgy tervezi, még a fiával is újra összeállnak egy produkcióra, mint tavaly.



“Most már elég volt”

- A mi szakmánk különösen elszenvedte azt a szünetet, amit a koronvírus-járvány okozott. Mi ezt alázattal és csendben tűrtük, de most már elég volt, előre, hajrá - mondta az énekes a Metropol újságírójának, majd arra is kitért, hogy mi az, amit szívesen csinálna idén.



Közös munka a fiával

Az előjelek pozitívak, várom, hogy ezt a szezont végig tudjuk nyomni. Lehet, hogy a fiammal csinálunk valami közöset, mint tavaly. Én azt hiszem, hogy ez egy gyümölcsöző kapcsolat, mindenféle szempontból, meg egy nem túl sablonos felállás, ilyen még nem nagyon volt- fejtette ki Tamás a Metropolnak, aki azért azt bevallotta, hogy ezt a tervét a fia még megdöntheti.

- Nekem egy szuper jó dolog, hogy vele dolgozhatok, de ő nem feltétlenül akarja ezt. A gyerekek nem szeretik azt, amikor a szüleik miatt figyelnek rájuk, amikor azt mondják róluk, hogy akárkinek a fia, vagy akárkinek a lánya. Ha Dani egyéni karrierje egyensúlyba kerül nélkülem, akkor lehet igazából egészségesen produkciókat csinálni.



Tetszett önmagának a Sztárban Sztár műsorában

Az idei évadban Stohl András az egyik vasárnapi élő showban az énekes bőrébe bújt, aki az előadásban nem talált semmilyen kivetnivalót sem.

-Igazság szerint eléggé kritikus srác vagyok, de mondhatni, hogy teljesen jól lehozta. Jó volt a raprész, jó volt a hang - elemezte Tamás a showt, majd azért annyit beismert, hogy volt egy pillanat amikor megijesztette őt a Sztárban Sztár versenyzője.

-Behozta kicsit ezt a nazális hangot, amiről nem tudtam eldönteni, hogy csak viccel az Andris, vagy elmentünk a karikatúra felé. Végül is félúton kiegyeztünk. Aztán összességében a fazon is jó volt, a show is jó volt, az előadás is jó volt, a zsűri véleményezése is jó volt, úgyhogy végső soron büszke lehetek magamra is - tette hozzá Tamás, aki egyébként még egy énekórán is jelen volt, hogy segítse Stohl András munkáját.