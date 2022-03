Életfogytig tartó börtönt kaphat a férfi, aki felgyújtotta Balázsék rákospalotai házát

2020 november végén történt a szörnyű eset Rákospalotán: a részeg, főnökére berágott munkás, M. András rágyújtotta a házat lakótársaira, Józsefre és Máriára, akik unokájukkal, Balázskával laktak együtt.

Mint ahogyan a Bors is beszámolt róla, csodával határos módon menekült meg a biztos haláltól a 12 éves Balázs, ám a nagyszüleit – habár a tűzoltók mindössze 4 perc alatt a helyszínen voltak – nem sikerült megmenteni.

A tűz elől a nagyszülők unokájukat a tetőre segítették, ők azonban nem jutottak ki élve, nagyapja a kórházba szállítás során, nagyanyja pedig a kórházban vesztette életét. A túlélő fiúcskáért aztán egy ország fogott össze, rengeteg helyről kapott segítséget és támogatást, többek között a budapesti zsaruktól is, akiket az eset olyannyira megrendített, hogy megfogadták: nem tévesztik szem elől a tragikus sorsú kamaszt. Meglátogatták a kórházban is, ahová játékokat is vittek neki.

A fiú azóta édesanyjával, apukájával és két kishúgával él Dunaharasztin, M. Andrásra pedig akár életfogytiglani börtönbüntetés is várhat. A Bors legutóbb arról értesült, előzetes tárgyalásán azt állította, hogy nem ő tehet a tűzről, a lángokat szerinte egy fatüzelésű kazán okozhatta, mi több, azt is tagadta, hogy elmenekült volna, szerinte nem szándékosan, csak a részegség miatt kóborolt el.

A Fővárosi Főügyészség a hasonló bűncselekmény miatt korábban már büntetett férfit különös kegyetlenséggel, több ember sérelmére elkövetett emberöléssel vádolja. A főügyészség a jelenleg is letartóztatásban lévő, 53 éves férfival szemben életfogytig tartó fegyházbüntetést indítványozott – közölte az ügyészség.