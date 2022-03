Orbán Viktor: A választás tétje béke vagy háború - exkluzív interjú

Orbán Viktor a HírTV-nek adott interjút, amelyben beszámolt az ukrán helyzetről is.

"A magyar álláspont szilárd, most a kampány ráadásul még jót is tett ennek a háborúról szóló vitának, mert a kampányoknak az a természete, hogy leegyszerűsíti és kiélesíti az álláspontokat. Úgyhogy most pontosan tudjuk, hogy mit gondol az egyik fél, mit gondol a másik, és mit gondol a harmadik" - mondta Orbán Viktor.

Tehát teljesen nyilvánvaló, hogy Magyarországon a nemzeti oldal úgy fogalmaz, hogy ez egy orosz-ukrán háború, mi pedig a magyarok vagyunk, mi segítünk a bajba jutottaknak, de ugyanakkor egyetlen lépést sem teszünk, amely bajba sodorhatná Magyarországot.

A kormányfő közölte, nem tudunk segíteni senkin úgy, hogy közben tönkretesszük saját magunkat. Például bevonódunk egy háborúba, amely nem a mi háborúnk, amiben semmit sem nyerhetünk, de mindent elveszíthetünk.

Tehát a nemzeti oldal álláspontja világos, hogy a béke oldalán maradunk. Nem szállítunk fegyvert, nem küldünk katonákat, és nem engedünk át Magyarország területén fegyvereket sem Ukrajnába.

Orbán Viktor elmondta, a baloldal álláspontja is világos, ők világossá tették, hogy ők ebben a konfliktusban részt vesznek. Ők nem egy olyan konfliktust látnak, amely két másik nép közötti háború, hanem valami olyan konfliktust, amihez nekik is közvetlen közük van, és szerintük az lenne a helyes, ha Magyarország bevonódna ebbe a konfliktusba. Ha lehet, akkor NATO keretekben katonát küldene, átengedné a fegyverszállítmányokat, sőt fegyvereket is küldene.Tehát van egy világos baloldali álláspont - tette hozzá.

A kormányfő szerint van egy NATO álláspont, a NATO pedig azt mondja, hogy persze minden tagállam független, majd a nemzeti kormányok eldöntik, hogy mit csinálnak. Az a kérdés, hogy van-e olyasmi, amit közösen fogunk csinálni, amelyben minden NATO tagállam részt vesz.

És erre az a válaszuk, hogy nem, nem lesz ilyen akció, a NATO, mint a nemzeteket összefogó szövetség nem küld katonát és nem küld fegyvert.

A NATO-ban vannak viták, vannak olyan államok, amelyek azt szeretnék, ha háborúba vonulna a NATO. Úgy tűnik, hogy a magyar baloldal is ezen álláspontot képviseli. Az európai államok igyekeznek kimaradni.

"A választás tétje a háború. Ha békét akarunk, azt csak a nemzeti oldal tudja képviselni. A baloldal beletolna minket egy háborúba."

Orbán Viktor szerint lelki alkat szempontjából ez emlékeztet a tinédzser korra, amikor az ember még indián regényeket olvas, és folyamatosan úgy olvas, hogy valakivel van, vagy a fehérekkel, vagy az indiánokkal.

De a politika az nem ez a világ. Tehát a politikában felnőtt, érett lelki alkatú embereknek van csak helye, aki nem azonosul a konfliktus egyik vagy másik szereplőjével, hanem tisztázza, hogy kik vagyunk mi, és mi a viszonyunk ehhez a konfliktushoz.

Ez nem egy kalandregény, ez vérre megy. Itt emberek halnak meg, országokat lőnek szét, gazdaságok omlanak össze. Tehát itt nem lehet beleképzelnünk magunkat valamelyik szereplő helyébe, hanem azt kell világosan megmondani, hogy ez itt Magyarország, mi vagyunk a magyarok, vannak világos érdekeink, van felelősségünk is, a bajbajutottakon mindig segíteni kell, segítünk is, erőnkön felül segítünk - tette hozzá.

"Az egész európai segítségnyújtást ha áttekintem, népességarányosan mi fogadjuk be a legtöbb menekültet, mi látjuk el a legtöbb embert, a magyar népesség több mint 5%-át láttuk már el.

Tehát mi nem pocsék, hanem nagyszerű nemzet vagyunk, amely erkölcsileg helyesen jár el. De nem tudunk úgy segíteni az ukránoknak, hogy szétlövetjük Magyarországot.

Az nem segítség, hogyha elzárjuk az orosz gáz és olajcsapot, és a magyar gazdaság három nap múlva, vagy négy nap múlva megáll, azzal nem segítettünk az ukránoknak - mondta a kormányfő.

"Ez nem a mi háborúnk"

Orbán Viktor elmondta, először is nem szabad belesodródnunk ebbe a konfliktusba. Ez nem a mi háborúnk. Ez egy régi történet, hogy ez a háború pontosan miről szól, hogyan, ennek van történeti alapja, van nagyon világos katonapolitikai alapja, van kulturális alapja, de ezt majd az érintett felek megvitatják egymással. Mi ebben a vitában sose vettünk részt. Sose vettünk részt abban a vitában, hogy akkor a nagy szláv tenger tőlünk keletre hány államból áll valójában, az hány nemzet. Sose vettünk részt abban a vitában, hogy akkor ők milyen katonai biztonsági megállapodást kötnek egymásnak, ad-e Oroszország Ukrajnának biztonsági garanciát - tette hozzá.

Tehát amikor mi a békét képviseljük, és azt mondjuk, hogy a további háborúskodás helyett tűzszünetre volna szükség. És minél hamarabb kezdődjenek nemzetközi tárgyalások a helyzet rendezéséről, akkor persze a saját érdekünkből indulunk ki, de olyasmit képviselünk, ami jó Ukrajnának, az ukrán embereknek, oroszoknak is, meg az orosz embereknek is.

Orbán Viktor elmondta, persze ő is szeretné, hogyha Magyarországnak erőteljesebbek lennének a külkapcsolatai, mondjuk, lenne tengerünk, lennének tengeri kikötőink, és lehetőség lenne arra, hogy mondjuk óriási tankerekbe szállítsuk Magyarországra az energiát, olajat vagy gázt.

"De Magyarország nem ilyen helyzetben van, csöveken jön hozzánk az, amire szükségünk van, a csőnek van két vége, onnan indul, ide érkezik. Tehát lehet erről mesélni, meg mindenfajta fényes terveket szövögetni, de a realitás itt és most az. Ha jön, van. Ha nem jön, nincs. És nem tudjuk pótolni máshonnan".

A kormányfő szerint, ha nem jön, akkor nem az történik, hogy három-négy forinttal több lesz az energia ára, hanem egész egyszerűen megáll a magyar gazdaság, mert nem lesz olaj, nem lesz gáz, ezért Orbán Viktor rendíthetetlenül küzd az ellen az európai álláspont ellen, ami a szankciókat ki akarja terjeszteni a gázra, meg az olajra azért, mert ez Magyarország számára kezelhetetlenül súlyos következményekkel jár.

Van nemzeti terv

Orbán Viktor szerint nekik van egy magyar válaszunk.

Tehát mi azt a választ munkáltuk ki, hogy a következő évtizedben úgy alakítjuk át a magyar energiatermelésnek a szerkezetét, hogy javarészben nukleáris forrásból származik majd, a másik része pedig napenergiából.

És ez a kettő együtt kiteszi a mi energiaszükségletünknek több mint 90 százalékét - tette hozzá. Ez egy belátható távolságban lévő időpont, ezen dolgozni kell, sok pénzbe is kerül, de lehetséges, meg lehet valósítani. Tehát nekünk van nemzeti tervünk. Persze mindig lesz valamennyi Oroszországból érkező energiaforrás, de nem az a célunk, hogy ne jöjjön semmi, hanem az a lényeg, hogy ne függjünk tőle, mindig legyen más, és ne legyünk kiszolgáltatva - mondta a kormányfő.

Ez a választás nem dőlt el

Orbán elmondta, hogy szokott a politikusokban lenni egy bizonytalanság, hogy vajon képesek-e a választópolgárok összetett és bonyolult kérdéseket átlátni.

"Mindig azt tanácsolom, hogy emlékezzünk arra, hogy nekünk is volt az életünknek olyan szakasza, amikor nem voltunk politikusok, és mégis egész jól átláttuk a dolgokat, tehát nyugodtan hihetjük azt, hogy az emberek erre képesek. És most ahogy járom az országot és kampányolok, mert ez nem egy lefutott meccs, tehát ez a választás nem dőlt még el, így dolgozni kell a következő hat napban, tehát járom az országot, és beszélek az emberekkel, és azt kell mondanom, hogy ezt a bonyolult geopolitikai-gazdasági összefüggésrendszert, ami az orosz-ukrán háború és az ahhoz való magyar viszony, meg az amerikaiak abban játszott szerepe, ezt a magyar emberek kristálytisztán és világosan értik".

Tehát nem kell megijednünk, ez nemcsak egy nagyszerű nép, amely segít a bajbajutottakon, okos nép a mienk, hát átlát a szitán, érti, hogy miről van szó, én nem tartok attól, hogy azért hozna rossz döntést a hétvégén a magyar nép, mert ne tudta volna, hogy mi a választás tétje, értik, tudják - mondta a kormányfő.

Orbán Viktor felidézte, amikor az oroszok elfoglalták a Krímet és szankciókat vezetett be először az Európai Unió, amit egyébként mi sohasem támogattunk, mert szerintünk a szankciók semmit sem oldanak meg.

"Lásd itt a Krím példája, ami jól mutatja, hogy a szankciók nem vezettek eredményre, de amikor ez megtörtént, akkor Oroszország még gabonát importált. Tehát arra szorult rá, hogy kívülről szállítsunk oda gabonát. Mi magyarok jó üzleteket csináltunk ezen. Mi is szállítottunk oda. De miután embargó alá vették az oroszokat, kifejlesztették a saját gabonaiparágukat, és ma a világ egyik legnagyobb exportőrei. Ezzel azt akarom csak mondani, hogy Oroszország és Ukrajna két olyan ország, amely a világ gabonával való ellátásában kiemelkedő, súlyos szerepet játszik" - tette hozzá. Most komoly esély van arra, hogy mind a két ország termelési mennyisége kiesik. Az azt jelenti, hogy az hiányozni fog a világ más részein.

"És akkor éhség van, mert ha nincs gabona, akkor éhség van. Az arab tavasz, az egy éhséglázadásból, a magas áremelkedések miatti éhséglázadásból indult ki, ha visszaemlékszünk még erre. Tehát nem egyszerűen csak Európában lehet gabonahiány, meg élelmiszerhiány, hanem a világ olyan pontjain is előállt ez a helyzet, ott egyébként nagy bajokat okozva, amire az ember nem is gondolna" - mondta a kormányfő.

Bennünket az fenyeget, hogy miután a gabonára majd nőni fog a kereslet, hiszen kiesik az orosz meg az ukrán kapacitás, meg fog nőni a gabonára a kereslet, és ha jó árat kínálnak a gazdáknak, meg a magyarországi termelőknek, akkor valószínűleg azt el is fogják adni. És előállt az a helyzet, hogy kiszippantják magas áron a gabonakészleteinket a külföldiek Magyarországról, és akkor itt nem marad, és akkor nekünk kell még magasabb áron importálni, ha egyáltalán hozzá tudunk majd jutni. Tehát ezért most ilyen vészfék mechanizmusokat kell beépítenünk, hogy ez a helyzet ne álljon elő - mondta a kormányfő.

Nem véletlenül használtam a háború első napján már azt a kifejezést, hogy stratégiai nyugalom. Tehát itt nagy ügyek vannak, nagy összefüggések vannak, komoly tétek vannak, nem szabad kapkodni, nem szabad összevissza beszélni, határozottnak és gyorsnak kell lenni, de megfontoltnak.

Orbán szerint itt most nem az ideológiai viták, meg a politikai viták az érdekesek. Itt komoly dolgok vannak. Lesz-e energia, lesz-e gáz, lesz-e olaj? Lesz-e gabona, lesz-e élelmiszer? Kell-e küldeni katonát a határon kívül, vagy meg tudjuk úszni ezt, és marad a béke. "Tehát ezek most nagy tétek, és ilyenkor azt gondolom, hogy higgadtság, nyugalom, tapasztalat és a napi politikai viták fölé emelkedés képessége. Ez ma a legjobb valuta" - tette hozzá.

Ez volt a kampány kezdete

Orbán Viktor közölte, a kampány úgy kezdődött, hogy piros lett a paradicsom, nem sárga, Magyarország előre megy, nem hátra.

"Így indult a kampány, hogy arról fog szólni az emberek döntése, arról fog szólni a parlamenti választás, hogy akkor Magyarország visszamenjen-e oda, ahol 2010 előtt voltunk, mondjuk a Gyurcsány-féle baloldali kormányzás időszakában, vagy őrizzük meg az eredményeinket, és folytassuk azt a munkát, amit elkezdtünk. Azért 2010 előtt elvettek egy tizenharmadik havi nyugdíjat, elvették a tizenharmadik havi fizetéseket, ott devizacsapdába csalták az embereket, megszüntették a családtámogatási rendszernek azt a formáját, amit korábban megalkottunk, a lakástámogatásnak a korábbi rendszerét átalakították, annyi volt az átlagbér 2010 előtt, mint most a minimálbér, tehát én azt gondolom, hogy arról kell majd az embereket meggyőznünk, hogy ne menjünk vissza oda, ahova egyszer voltunk, és rossz volt."

Orbán Viktor azt is elmondta, szerinte nem lefutott meccs a választás.

"A választásnak mindig van egy rejtélyes része. Ugyan a mérések elemeznek, de mégis csak arról van szó, hogy elmegy több millió ember, és egy adott ügyben, egy adott pillanatban véleményt mond. Ebben mindig van egy mérésekkel felderíthetetlen rejtélyes része" - mondta a kormányfő. Tehát hiába várja az ember, hogy a józan ész alapján világos, hogy hova kellene szavazni, meg az elmúlt 12 év eredménye alapján is elég világos, hogy csak a Fidesz tudja a békét, a biztonságot, meg az elért eredményeket megvédeni. Meg világos, hogy akik 2010 előtt tönkretették az országot, ugyanazok jelentkeznek most kormányzásra, miért kellene rájuk szavazni, tehát mi tudunk egymásnak három másodperc alatt öt remek érvet adni.

De mégis elmegy több millió ember választani, és majd ott dől el, hogy mi az eredmény, függetlenül attól, hogy mi mit gondolunk. Tehát ez nem lefutott meccs, soha semmilyen választás nem lefutott meccs. Tehát el kell menni - mondta a kormányfő.

Ezt jól tudják a magyar emberek

Én is azt gondoltam először, hogy egy olyan kulturális jelenségről beszélünk, a családok szétszerkesztéséről, átszerkesztéséről, a nemváltó műtétek támogatásáról, a gyerekek elé tolt szexuális propagandáról, amit a magyar emberek nem tekintenek komoly ügynek - mondta a kormányfő. Orbán Viktor szerint ugyan nyugaton már komoly, de valahogy a mi józan eszünk, meg a természetes ellenálló képességünk miatt ez lassan nyert teret Közép-Európában. A többi ország is jól tartja magát, a horvátoktól föl egészen Lengyelországig.

Tehát azt gondoltam, hogy majd el kell magyaráznunk az embereknek azt, hogy nézzétek, itt van egy kulturális jelenség, ami Nyugat-Európában szinte már korlátlanul rombol. És Nyugat Európában, ha elküldöd a gyerekedet az iskolába, nem lehetsz abban biztos, hogy aznap nem valamilyen összevissza identitású politikai aktivista magyarázta el az egyébként fogékony életkorban lévő gyermekednek, hogy tulajdonképpen nem is biztos, hogy te férfi vagy, meg lehetnél tulajdonképpen nő is, ez csak rajtad múlik, meg hasonló dolgok.Tehát ez Nyugat-Európában a családok és a gyermeknevelés problémáinak mindennapos része. És azt gondoltam, hogy ezt be kell mutatni az embereknek, mert ők ezt nem tudják. De kiderült, hogy tudják - mondta a kormányfő. A magyar emberek pontosan tudják, hogy nyugaton van egy őrület, egy gender őrület, ami az élet legalapvetőbb biztos fix pontjait kezdi ki, mozgatja meg, akarja átrendezni.

Huszonnegyedik órában vagyunk, tehát ez a hajó még nem ment el. A baj már nagy, de még nem ment el. Tehát én még nem csak Magyarországért küzdök ebben az ügyben. Én látom, hogy a közép-európai országokban is hasonló szellemi értékharcok folynak, és ott is nyerésre állnak a magunkfajták.Tehát szerintem Közép-Európa meg tudja vetni a lábát - mondta Orbán Viktor. De jól mutatja, hogy Közép-Európa érzékeli ezt a bajt, és meg akarja védeni a gyerekeit, meg akarja védeni a családokat. És úgy látja, hogy Nyugat Európában is ellenhatások kezdenek kialakulni, ott is nagyon sok hagyományos életmódot folytató család létezik, amely most már veszélyben érzi magát. Tehát ha Közép-Európa kitart, akkor egy egész európai változást elindíthat ezen a területen - tette hozzá.

Sokkal nagyobb a választás tétje, mint amit valaha gondoltam

De ahogy lesz egy olyan helyzet, amikor mögöttünk egy világjárvány, mellettünk egy háború, előttünk egy teljesen bizonytalan, veszélyes európai helyzet, hát erre én sem számítottam, tehát ennek a választásnak a tétje még a magamfajta vén csatalovak számára is óriási, sokkal nagyobb, mint amit valaha gondoltam volna -

zárta Orbán Viktor miniszterelnök.