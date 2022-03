Orbán Viktor: A választás tétje a béke és a biztonság

Orbán Viktor először arról beszélt, hogy két napot és két éjszakát volt Brüsszelben.

Nagy tétek forogtak kockán, de nagyobb baj nélkül kerültünk ki ebből. A NATO egyszerűbb volt, mert lemásolta a magyar álláspontot Ukrajnával kapcsolatban - fogalmazott a miniszterelnök.

"Olyan, hogy NATO-hadsereg nem létezik, csak felajánlások vannak, és nem szervez olyan hadsereget, ami bemenne Ukrajnába, vagy fegyvert küldene. Persze egyes tagállamok szabadon dönthetnek arról, hogy belépnek-e a konfliktusba. A vita végén kiderült, hogy mindenki azt tesz amit akart" - tette hozzá.

Elmondta, békefenntartó erőt csak akkor lehet küldeni valahová, ha béke van, ezért csak béketeremtő erőt lehet küldeni Ukrajnába, tehát belekeveredünk a harcba, amit el kell kerülni. Az esetleges légtérzárról azt mondta, tragikus döntés lenne, mert az egy esetleges légiháborút eredményezhetne.

Az uniós csúcsról azt mondta, hogy Oroszországgal szemben eddig négy szankciós listát fogadtak el. A gáz-és olajimport tilalom kérdésében a németek és az osztrákok azonos helyzetben vanank, mint mi, tehát az ő gazdaságuk is megállna.

Orbán Viktor kijelenetette, hogy nem úgy áll a helyzet, amit az ukránok mondanak, mert nem egy kicsit drágábban jönne nyersanyag, hanem jön-e egyáltalán.

"Amit az ukránok kérnek tőlünk, az az jelentené, hogy nem lesz üzemanyag és földgáz Magyarország. Ha nincs olaj és gáz, akkor néhány napon belűl leáll a gazdaság, és akkor tömeges munkanélküliség lenne. Azt nem kérhetik az ukránok, hogy tegyük tönkre magunkat" - mondta a kormányfő.

Hozzátette, Zelenszkij mindenkit megszólított az uniós csúcson, és mindenkit megtámadott, aki nem elég elkötelezett az ukrán ügyben.

Világossá kell tenni, hogy mi nem akarunk részt venni ebben a háborúban, a mi erkölcsi felelősségünk, hogy a magyarok felé el tudjunk számolni - mondta Orbán Viktor.

Mi nem az ukrán elnökkel vitatkozunk, hanem a baloldallal. Az ukránok kérésének kell eleget tenni, vagy pedig a magyarokénak - tette hozzá. Majd úgy fogalmazott, az az alternatíva, hogy csak két lehetőség van, az elfogadhatatlan.

"A magyarok erkölcsileg helyes álláspontot képviselnek, mindent megteszünk az ukránokért, de nem tudjuk vállalni, hogy az országot tegyük tönkre. Mi nem vettünk részt a háború előkészítésében, és senkit nem kérdezett meg minket" - mondta a kormányfő. Sok más ország is hasonló állásponton van.

Arról is beszélt, hogy a 2014-es orosz embargón egyesek nyertek, de mi vesztettünk. Számunkra a legfontosabb, hogy magyarbarát és nemzeti alapon álló politikát folytassunk.

Elmondta, most az európai mellény újragombolásában vagyunk. Mindent újra kell számolni. Az energia kérdése volt a másik legfőbb témája az uniós csúcsnak, és ez egy egész napig tartott.

Magyarországnak a nemzetközi térben különös szava van, és a genderőrületben sem csatlakozunk a Nyugathoz.

Mindenki érzi, hogy olyan dolgok dőlnek el Magyarországon, aminek európai súlya lesz - mondta.

Már nemcsak az a tét, hogy visszafelé megyünk-e a Gyurcsány-korszakba, hanem a béke is a biztonság tétje is bekerült a voksolásba - tette hozzá.

A kormányfő arról is beszélt, hogy valóban megkongatták a vészharangot élelmiszerhiány-ügyben, és még Európában is ettől tartanak. Ukrajna és Oroszország a világ gabonakereskedelmének tekintélyes részét teszik ki. Az arab tavasz is éhséglázadásként kezdődött.

"Nekünk is észnél kell lennünk, mivel a magas árak miatt kiszippanthatják a hazai élelmiszertermékeket, ezért kellett exporttilalmat elrendelni" - mondta.

Az energiaárakról azt mondta, hogy az már a háború előtt nőtt, de jelentős része az uniós áremelésből származott. Orbán Viktor szerint fel kell függeszteni a mesterséges brüsszeli áremelések politikáját.

Az európai infláció okai között 50 százalékban az energiaáremelések állnak.