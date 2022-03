Novák Zafír Bella: táncos főszerepet kaptam a West Side Story-ban

Név: Novák Zafír Bella

Lakhely: Budapest

Életkor: 19

Magasság: 169 cm

Csillagjegy: Oroszlán

Kedvenc étel: hús leves

Kedvenc ital: citromos víz, limonádé

Kedvenc zene: Kizz Daniel Nesesari

Kedvenc parfüm: Scandal night

Novák Zafír Bellának hívnak, 19 éves vagyok és jelenleg három helyen tanulok egyszerre: az IBS Gazdasági Egyetemen, a TV2 műsorvezető és riporter akadémián, és színpadi táncos OKJ-s képzésemet ebben az évben fejezem be. A fő irány számomra az utóbbi kettő. Táncosként célom, hogy színházakban minél nagyobb szerepeket kaphassak és táncolhassak, illetve nagyobb énekesek mögött szeretnék majd táncolni. Médiában nagyon érdekelnek a háttértáncos szereplések. Lehetőségem volt a Sztárban sztár leszek-ben gyakornokoskodni. Érdekes volt a castingolásba is belelátni. A gazdasági vonalon mindenképpen szeretnék diplomát szerezni. Édesanyám egy nagy biztosítócégnek vezérigazgatója, és ezért is gondoltam hasznosnak a gazdasági egyetem elvégzését. Eleinte nehéz volt ezeknek az összehangolása, de azzal, hogy a táncot estin végzem, ez megoldódott.

Hároméves koromban költöztünk Budapestre New Yorkból, azóta játszik az életemben főszerepet a tánc. Rengeteg helyen tanultam, és hip-hop csapatommal elhoztuk a világbajnoki harmadik helyezést, és ezzel az 1. magyar legjobb csapata díját. Gimnáziumban bekerültem egy tánctagozatos osztályba, és ott végeztem is. Sok koreográfiát is csináltam már. Bekerültem egy vizsgadarabba főszereplőként a West Side Story-ba, amit színházban is elő fogunk adni, de nem énekesként, hanem táncosként.

Azért jelentkeztem a versenyre, mert nagyon szeretem az új impulzusokat. Kíváncsian várom mennyire van helyem ebben a világban. Remélem, az önbizalmamat növelni fogja. Szépségversenyen még nem indultam. Sokat gondolkodtam, hogy meg merjem-e tenni ezt a lépést. Remélem, hogy az ismerőseim a családom büszke lesz rám, ha meglátnak az újságban. Fotózáson már többször részt vettem, ahogy reklám forgatáson is. Jól érzem magam a kamera előtt. A jó képeimet kiteszem az instára. A tükör előtt nem töltök sok időt. Elsősorban a hajammal foglalkozom. Az utcán sokszor rám dudálnak, vagy próbálnak fagyizni hívni.

Novák Zafír Bellára ide kattintva tudsz szavazni!