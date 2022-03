Most jelentették be, jó hírt kaptak a nyugdíjasok

Újabb nyugdíj-kompenzációval számolhatnak idén a magyar nyugdíjasok. A globális hatások és a szomszédunkban zajló háború miatt a vártnál magasabban alakul az infláció, ez ellen pedig ezúttal is védelmet kapnak. A Világgazdaság információi szerint, ahogy a tavalyi évben, úgy idén is már a törvényben előírt határidő előtt megkaphatják a nyugdíj-kompenzációt az arra jogosultak.

A jelenlegi kormány tavaly háromszor is emelt a nyugdíjakon, előbb januárban 3 százalékot, majd júniusban további 0,6 százalékot, novemberben pedig ismét 1,2 százalékkal nőttek a nyugdíjak az infláció magasabb alakulása miatt.

AMENNYIBEN A VÁLASZTÁSOK UTÁN IS MARAD A KORMÁNY, AKKOR VÁRHATÓAN IDÉN IS ÉRKEZIK NYÁRON NYUGDÍJ-KOMPENZÁCIÓ.

Ezt erősítette meg a pénzügyminisztérium kedden kiadott közleménye, amelyben azt írják:

a kormány a nyugdíjemelés mértékéről – mely az idei évben 5 százalékos volt – az inflációs előrejelzés alapján előzetesen dönt. Abban az esetben, ha jelentős az eltérés, két lépcsőben nyugdíj-kiegészítés történik, az első júniusban, a második novemberben.

Mint ismert: idén már emelt a nyugdíjakon a kormány, januárban egységesen 5 százalékkal nőttek a juttatások. Az áremelkedés viszont – azóta már kiderült – magasabb lesz a vártnál. A Központi Statisztikai Hivatal januárban 7,9, februárban pedig 8,3 százalékos inflációt mért, még úgy is, hogy a különböző kormányzati intézkedésekkel – mint a benzinárstop, egyes élelmiszerek befagyasztása, a kamatstop és a rezsibefagyasztás – 3-4 százalékpontnyit is sikerült lejjebb faragni, azaz ezek nélkül már bőven 10 százalék felett lenne a fogyasztói árak havi drágulása.

Ennyivel kaphatnak többet a nyugdíjasok

A Magyar Nemzeti Bank legfrissebb előrejelzése szerint – amelyet Virág Barnabás, a jegybank alelnöke ismertetett kedden – 2022-ben akár 7,5-9,8 százalék körül is alakulhat az infláció. Ez azt jelentené, hogy a januári 5 százalékos emelés után idén akár további 2,5, esetleg 4,8 százalékos nyugdíj-kompenzáció is jöhet. Még úgy is, hogy a februárban kiutalt 13. havi teljes nyugdíj egész évre vetítve valamivel több mint 8 százalékos havi pluszt jelent.

EZ A NYUGDÍJ-KOMPENZÁCIÓ EGY ÁTLAGOS, JELENLEG 150 EZER FORINT KÖRÜLI NYUGDÍJAT KAPÓ JOGOSULT ESETÉBEN HAVONTA 3750-7200 FORINTOS PLUSZ LENNE, AMIVEL KOMPENZÁLHATÓ A FOGYASZTÓI ÁRAK EMELKEDÉSE.

A törvény szerint a nyugdíj-kompenzáció novemberben lenne esedékes, de addig a nyugdíjasok nem lennének védve a magas infláció ellen.