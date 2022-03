Maurer-Nagy Kinga: megmutatnám, hogy egy édesanya is lehet gyönyörű

Név: Maurer-Nagy Kinga

Lakhely: Szob

Életkor: 23

Magasság: 170 cm

Csillagjegy: Oroszlán

Kedvenc étel: spagetti

Kedvenc ital: tea

Kedvenc zene: latin

Kedvenc parfüm: nincs

Maurer-Nagy Kinga vagyok, 23 éves és egy másfél éves kisfiú édesanyja, mellette pedig kozmetikusnak tanulok. Előtte recepciós voltam egy erdő közepén egy hotelben, ahol sok embert megismerhettem és sok barátot szereztem. Később kozmetikusként szeretnék dolgozni a saját vállalkozásomban.

Azért jelentkeztem erre a versenyre, hogy megmutassam, egy édesanya is lehet gyönyörű. Az instán láttam a felhívást, és a barátnőmnek, valamint a két lány a testvéremnek meséltem el, hogy jelentkeztem. Szerintem örülni fognak az ismerőseim, ha látnak az újságban.

Rengeteget jógázom, ami a szülés után jött az életembe, mert azt mondták, ez sokat segít a visszaépülésben, és lelki támaszként is hasznos. A másfél óra alatt teljesen ki tudok kapcsolódni. Egyedül kezdtem, és a netről és könyvekből sajátítottam el.

A külsőmmel meg vagyok elégedve, főleg a szemem színét szeretem. Nincs bajom a tükrömmel. Öltözködésben nagyon sokoldalú vagyok, a sportostól az elegánsig mindent szeretek és szerintem tudom is hordani. Rengeteg felesleges cucc van a szekrényemben, sok olyan, amit megvettem, de sose fogom felvenni. Bulizni nem nagyon járok, de például egy családi összejövetelhez is felveszek elegánsabb cipőt, nadrágot, blúzt, blézert, de ha esküvőre megyek, akkor még csinosabban öltözködöm, de a menyasszonyt nem akarom túlszárnyalni. Magassarkú és egy estélyi illik hozzá.

Bár tanulom a kozmetikát, hétköznap nem használok sminket, máskor pedig a visszafogott sminknek vagyok a híve. A szememmel és a számmal is kezdek olyankor valamit. Szeretem az erősebb színű rúzsokat. A hajammal kell többet törődöm, hiszen az Oroszlánok szeretnek a sörényükkel foglalkozni. Jólesik, ha észrevesznek a férfiak az utcán. Hazudik az a nő, aki ennek az ellenkezőjét állítja. Modellkedtem is már, amikor a környezetemben lévő ruhaüzleteknek szüksége volt ruhás fotókra, hogy feltehessék a netre, és modellkedtem egy fotós barátnőmnek is. Szerettem csinálni. Nem tudom mit hozhat a verseny, de kapcsolat teremtésre biztosan jó.

Maurer-Nagy Kingára ide kattintva tudsz szavazni!