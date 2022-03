Márki-Zay Péter álhírek terjesztésével tereli el a figyelmet a homofób kijelentéseiről

Mint ismert, a Márki-Zay Péter számára egyre lehangolóbb közvélemény-kutatásokat látva azzal állt elő, hogy egy blog három, kormánypárti meleg politikusról is „botrányos” anyagokat publikál majd. Február közepén az ATV-ben pedig konkrétan megnevezte, hogy a Borkai-botrányt is kirobbantó, Az ördög ügyvédje hozza majd nyilvánosságra a felvételeket három miniszterről. A baloldalon is sokan kételkedve fogadták a kijelentést, de a miniszterelnök-jelöltjük ragaszkodott hozzá, hogy ez a képzeletbeli botrány ki fog robbanni.

Aztán telt-múlt az idő, és egyre többen kezdték számon kérni Márki-Zay mondatait. A legutóbbi interjúiban pedig a baloldali politikus ismét kénytelen volt elismerni - amit korábban már oly sokszor -, hogy valótlanságokat állított. Márki-Zay Péter azonban ezt is trükkösen teszi, hiszen hazugsággal próbál menekülni a korábbi hazugságaiból. A Jelen nevű portálnak ugyanis azt állította, hogy szerinte azért nem kerülnek nyilvánosságra ezek a felvételek, mert egy titkos paktum született, így egy meg nem nevezett ellenzéki párt úgy döntött, nem hozza nyilvánosságra a videókat.

Ennél azonban egyszerűbb dolog történt, Márki-Zay összeesküvés-elméletekkel próbálta elterelni a figyelmet arról, hogy nem vállalta a felelősséget azért, hogy álhírek terjesztésével próbált több személyt is meghurcolni.

Pár nappal korábban a Márki-Zay egy Telex interjúban is érdekes dolgokat állított. A homoszexuálisokkal szemben fenntartott negatív előítéleteit sem rejtette véka alá:

Bár belengették, hogy szexuális devianciákkal fogják lejáratni a kormányt, de aztán rájöttek, hogy milyen erkölcstelen lenne kihozni és coming outoltatni valakit

- hangoztatta Márki-Zay. Tehát annak ellenére, hogy a baloldallal közös kórusban elfogadásról, toleranciáról és szeretetországról beszél, deviánsnak tartja az LMBTQ-embereket.

Gyurcsányék-jelöltjének számos más megnyilvánulásából is kitűnnek a melegekkel szembeni előítéletei. A kormányt több alkalommal igyekezett úgy támadni, illetve gyűlöletet kelteni ellene, hogy homoszexuálisnak bélyegezte egyes tagjait. A Juhász Péternek tavaly októberben adott interjúban például arról értekezett, hogy „a fél kormány meleg”, s gyakorlatilag hajtóvadászatot hirdetett meg az egyelőre meg nem nevezett politikusok ellen azzal, hogy azt ígérte: majd „valakik” leleplezik őket. Nem meglepő, hogy számos baloldali politikus és értelmiségi is bírálta Márki-Zay homofób megnyilvánulásait. Különösen azt nevezték elfogadhatatlannak, hogy Orbán Viktor fiáról is azt kezdte terjeszteni, hogy homoszexuális. Amikor viselkedésének színvonal-alattiságával szembesítették, Márki-Zay azzal replikázott, hogy a szóban forgó személyeknek valójában szívességet tesz – felszabadítja őket – azzal, hogy elvégzi helyettük a coming outot.