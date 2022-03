Márki-Zay összevissza beszél és ez egyre veszélyesebb

Amit reggel mond, azt este megcáfolja, hogy aztán pár óra, pár nap múlva ismét azzal jöjjön elő, amit letagadott. Mindez akkor is baj lenne, ha szűk körben mondaná, amit mond, de ő a baloldal miniszterelnök-jelöltje, Gyurcsány "kapitánya", akinek mondatai adott esetben nemcsak őt járatják le, hanem veszélyesek lehetnek az ország biztonságára is. Reggel azt mondja a JelenValónak: Ugyanazt csinálnám miniszterelnökként, mint Orbán Viktor, csak én nem hazudnék róla. Pár órával később az ATV-nek viszont azt nyilatkozza: Kikérem magamnak, mi nem ugyanúgy kezelnénk a háborút, mint Orbán. Vagyis, ahogy tőle már megszokhattuk, több témában megint teljesen összevissza beszélt.

Hol fegyvereket küldene és katonai segítséget is adna, hol visszakozik

A baloldal miniszterelnök-jelöltje következetlen nyilatkozatokat tesz a háborúról is: gyakran mond valami hangzatosat, majd utólag pontosítgatja saját kijelentéseit, de az is előfordul, hogy megpróbálja utólag letagadni. Az orosz-ukrán háború kirobbanása kezdete óta többször is kijelentette, hogy katonákat és fegyvereket is küldene a háborúba, majd utólag azt mondta, hogy ez hazugság.

Kapitány az árulók élén

A baloldal miniszterelnök-jelöltje előszeretettel árulózza a saját szövetségeseit. Az említett interjúban azt hangoztatta, hogy „a Fidesz és a szocialisták, úgy tűnik, sok esetben együtt loptak. Nem tudom, kik a korrupt árulók az ellenzékben, nem az én dolgom ezt felderíteni.” Márki-Zay már múlt év végén, a közös ellenzéki lista kérdése kapcsán elkezdte becsmérelni a saját harcostársait. A Szabad Európának nyilatkozta, hogy a listaállításánál nem mindig vették figyelembe a kéréseit, s szerinte az ellenzéken belül „rengeteg áruló van, ezek vagy aktívak, vagy kevésbé aktívak. Nem tudjuk, mi mozgatja őket. Sokszor úgy néz ki, mintha csak az ostobaság vagy az önzés, de az esetek jelentős részében szerintem valójában a Fidesz van a háttérben.”

Azt is lehetségesnek tartotta, hogy más miniszterelnök-jelöltet keressenek helyette a szövetségesei. Később ennek kapcsán az ATV-ben már azt mondta: „Bárki vezércserét szeretne az ellenzék élén, az a Fidesz beépített árulója.” Erről januárban is meglehetősen paranoid módon nyilatkozott Márki-Zay, amikor a Magyar Hangnak úgy fogalmazott, hogy „máig vannak önzők és árulók, akik akadályozzák az összefogást és a Fidesz leváltását”. Hozzátette: azt viszont nem merné kijelenteni, hogy az ellenzéki pártelnökök között van-e ilyen.

Elindult a pártalapítás, nem jelentettem be pátalapítást

Az általa beharangozott pártalapítás kapcsán ugyancsak a saját szavait cáfolta Márki-Zay a JelenValónak: „Nem jelentettem be új párt alapítását. Azt már három éve bejelentettem. Most annyit kértünk, hogy akinek nincs pártja, az várjon türelemmel. Most szavazzon az ellenzéki összefogásra, én azért dolgozom, hogy ez a hatpárti koalíció győzze le Orbán Viktort. Majd utána ráérünk pártot alapítani.” Ezzel szemben március elején arról beszélt, hogy egy új konzervatív párt szervezését indították be, s a Gémesi György vezette Új Kezdetet, valamint a Pálinkás József nevével fémjelzett Új Világ Néppártot egyesítenék. – Ennek a két pártnak az egyesítésével és nagyon sok, akár a Mindenki Magyarországáért Mozgalomban (MMM), akár azon kívül politizáló vagy aktivistaként dolgozó jobboldali, szabadelvű, keresztény embernek a részvételével egy magyarországi Európai Néppárt-tagpártot mindenképpen szeretnénk felépíteni, van egy ilyen törekvés – jelentette ki Márki-Zay Péter az Inforádió Aréna című műsorában. Figyelemre méltó, hogy a hat pártból és az említett MMM-ből álló szivárványkoalíció összefogására nemrégiben már létrehoztak egy politikai szövetséget Egységben Magyarországért néven. Még a baloldalon is több szakértő értetlenkedve fogadta, hogy Márki-Zay mindössze néhány héttel a választás előtt állt elő egy további újabb párt ötletével. Czeglédi Zoltán elemző egyenesen politikai analfabétának, illetve politikai antitalentumnak nevezte a baloldal kormányfőjelöltjét.