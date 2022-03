Magyarok a frontvonalban: Lebombázott kórházaknak vittek gyógyszert a debreceni orvosok

– Első utunk az ostromlott területek háttérkórházaiba vezetett, ahol a sérültek hosszú távú kezelését biztosítják majd. Nagy szükség volt az egészségügyi készlet adományra, ugyanis az ország szinte hermetikusan le van zárva, nincs utánpótlás kötszerekből, gyógyszerekből. Mi két kórházba vittünk négytonnányi fertőtlenítőszert, kötszert, gyógyászati segédeszközt, gyógyszereket, amelyekből hiány lépett fel. –mondta a Borsnak a DEKOM vezetője, Dr. Késmárky András.

A szállítmányt a kárpátaljai területre egy katonai elosztókórházba és egy civileket ellátó járási intézménybe vitték. A magyar csapat a Magyar Külgazdasági Minisztérium közbenjárásával az ukrán vezető konzullal egyeztetve diplomáciai útvonalon jutott el a két helyszínre. Az egészségügyi konvoj vezetésében az ungvári konzulátus is segített.

– Egyelőre az itteni orvosok nincsenek túlterhelve, de amint az oroszok által körülzárt területekről ki tudják juttatni a sérülteket, sokkal nehezebb lesz a helyzet. Mi sem tudtunk a peremterületeknél tovább jutni, hisz még az adományok is alig jutnak be, a civilek is igen nehezen, hullámokban tudnak kimenekülni, mikor egy rövid időre felszabadul a humanitárius folyosó. Az állandó támadások alatt lévő városokban kétségbeejtő a helyzet, bár kevés információnk van, úgy tudjuk, szinte alig van normálisan működő kórház. A legtöbbet találat ért Harkivban, Kijevben és Mariupolban, a kórházi ellátás az alagsorban történik, az áramellátás többségét aggregátor biztosítja. – tájékoztatta lapunkat a debreceni orvos.

Fotó: Anadolu Agency via AFP

Ukrajnában eddig három szülészetet ért rakétacsapás, szerda éjjel Mariupol szülészete semmisült meg, 17-en megsérültek, vajúdó nők is, hárman, köztük egy kislány is meghalt. Az újszülött osztály a pincébe költözött. A Kijevi központi kórházat a hét elején érte találat, azóta az alagsorban műtenek, a nők ott szülték meg gyermekeiket. Február utolsó napjában egy harkivi kórház épületébe csapódott bomba, csodával határos módon senki sem sérült meg, a légitámadás előtt sikerült evakuálni az épületet. Az alapellátás, mint a cukorbetegek- a szív- és érrendszeri betegek ellátása úgymond megszűnt, alig van számukra gyógyszer ezekben a városokban.– De azon területek kórházai is komoly egészségügyi hiánnyal bírnak, amik nincsenek ostrom alatt, ahol viszonylag béke van. Az ukrajnai kórházak felszereltsége nagyjából 15-20 évvel le van maradva hozzánk képest, ha még az eddigi készleteikhez sem jutnak hozzá az komoly egészségügyi katasztrófához vezet az országban. A magyarországi adományokkal ezekben segítettünk, sok inzulint, szív- és érrendszeri, sürgősségi és aneszteziológiai ellátáshoz szükséges gyógyszereket, fájdalomcsillapítókat, fecskendőket, műtétekhez szükséges és egyéb fertőtlenítőket adtunk át. Úgynevezett ezüstbevonatos rugalmasan illeszkedő okoskötszereket is vittünk és megmutattuk, hogy hogyan tudják vele egyszerűen a sérülteket ellátni. Az intézmények vezető összeírták nekünk, hogy mire van még szükségünk, amit mi próbálunk adományokból begyűjteni, ezért rendszeresen fogunk Ukrajnába menni. Arra is fel vagyunk készülve, hogy amint megnyílik az út az ostromlott városokból, személyi segítségre, orvosokra is szükség lesz, ezért, ha kell, fel vagyunk készülve, hogy a külügyminisztériumok jóváhagyása után azonnal induljunk, az éppen összegyűlt egészségügyi készlettel – ismertette a DEKOM vezetője, Dr. Késmárky András.