Kozma atya: A magyarok számtalanszor bebizonyították, mekkora szívük van!

Csaknem egy tonna higiéniai papírterméket adományoz a Vajda-Papír az Ukrajnából menekülők ellátására. Az árut a Magyar Máltai Szeretetszolgálat veszi át és osztja szét a menekülőket ellátó szálláshelyeken és segítségpontokon. Vajda Attila, Magyarország vezető higiéniai papírtermék-gyártója, a Vajda-Papír ügyvezető igazgatója elárulta: az adományban toalettpapír, papír zsebkendő, papírtörlő van, emellett pedig több ezer általuk gyártott sebészeti arcmaszkot is biztosítanak.

Higiéniai termékekkel segített a Vajda-Papír. Fontos, hogy minél több cég ajánljon fel termékadományokat a menekülteknek Fotó: Kovács Bence, MMSZ

Kozma Imre atya, a Betegápoló Irgalmasrend magyarországi vezetője, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapító elnöke hálás a termékadományért, ami rendkívül fontos a menekültek megsegítésében.

– A háború borzalmai elől menekülők helyzete rendkívüli, sok család szakadt szét, sokan hátrahagyták mindenüket, aggódnak, fáradtak és csüggedtek. A mi feladatunk, hogy amennyire tőlünk telik, segítsük őket, s vetett ággyal várjuk őket. Rengeteg munkatársunk és önkéntesünk dolgozik értük, és nemcsak itthon, hanem Kárpátalján is. El kell juttatnunk a létszükségletet fedező adományokat oda is, ahol dúl a háború. Az ott maradtak vannak a legnagyobb bajban!

Nem csak az egyének, de a közösségek és a cégek is megmozdultak. Mindenki segít a bajban Fotó: Majoros Árpád Csaba, MMSZ

Az atya kiemelte: Az, ahogyan megmozdult az ország, őket is meglepte, pedig a magyarok számtalanszor bebizonyították már, mekkora szívük van. De az is nagyon fontos, hogy ilyenkor nem csak az egyének, közösségek mozdulnak meg, de a cégek, szervezetek is segítenek. A háborúban csak vesztesek vannak, de mi tanúi vagyunk annak is, hogy a felebaráti szeretet a győztesek közé sorol bennünket.

Kozma Imre atya összegezte: február 24., azaz a háború kitörése és március 24. között a Magyar Máltai Szeretetszolgálat mintegy 50 ezer menekülőnek nyújtott segítséget, 17.000 embert szállított úti céljáig, szálláshelyen elhelyezett 8.000 menekülőt. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat három kiemelt feladatot határozott meg az ukrajnai háború kitörését követően: Segíti a Magyarországra menekülőket, adományokkal hozzájárul a Kárpátalján várakozó több tízezer ember ellátásához, a beregszászi Máltai Szeretetszolgálat közreműködésével, és támogatja a hosszabb időn át Magyarországon maradó családok beilleszkedését, integrációját. Kiemelte: napról-napra, sőt sokszor óráról órára változik, hogy mire van épp szükségük a menekültek ellátásához, ezért nagyon fontos, hogy ebben a rendkívüli helyzetben termékadományokkal támogassák a munkájukat a cégek.