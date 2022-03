Itt rejtegeti titkos és nem titkos gyermekeit Putyin

Régóta keringenek pletykák arról, hogy Vlagyimir Putyinnak titokban gyermeket szült a korábbi olimpiai bajnok tornász, Alina Kabajeva, de úgy tűnik, még mindig csak a felszínt kapargatja a sajtó azzal kapcsolatban, pontosan hány gyermeke lehet az orosz elnöknek.

A manapság 38 éves gyönyörű, ritmikus gimnasztika bajnok korábban el is tűnt a nyilvánosság elől, ekkor kezdték el találgatni, hogy ikreket szült Putyinnak. Ám most az is kiderült a Page Six című internetes portálnak köszönhetően, hogy a románcból nem csak kettő, de rögtön négy gyermek született. Igaz, a portál nem tartozik a legmegbízhatóbb források közé, de igen részletesen mutatja be a nyílt titkot Putyin és a tornász gyermekeivel kapcsolatban.

A portál pedig még egy forrást is megemlít, aki állítja:

Putyinnak és Kabajevának nemcsak két hétéves ikerlánya van, hanem rajtuk kívül még két fia is!

„Mind a négyen Svájcban élnek az anyjukkal egy titkos luxusrejtekhelyen, valahol Lugano környékén. A gyerekeknek svájci útlevelük van, és valószínűleg Kabajevának is” – árulta el az anonim forrás.

Bár Putyin mindig is titokként őrizte magánéletét, azt biztosan lehet tudni, hogy két gyermeke született feleségétől, a 36 éves Marija és a 35 éves Jekatyerina.

„Senkinek sem engedem meg, hogy beleüsse az orrát a magánéletembe. Sohasem szerettem, ha az újságírók erotikus fantáziájukat kivetítik rám és a környezetemre” – nyilatkozta egyszer az orosz elnök, és az újságot, ami először megszellőztette kapcsolatát Kabajevával, rejtélyes körülmények között bezárták.

A napokban egyébként olyan pletykák is terjedni kezdtek, hogy a háború kitörése után Putyin Szibériában, egy föld alatti luxusbunkerben rejtette el a feleségét és felnőtt lányait, valahol az Altaj-hegységben arra az esetre, ha kitörne az atomháború.

A pletykáknak hitelt ad az a tény, hogy a környéken hirtelen feltűnt egy nagy teljesítményű szellőző berendezés, és üzembe helyeztek egy 110 kilovoltos, ultramodern áramfejlesztőt is, ami el tudna látni akár egy kisvárost is árammal.