Hagyják el Oroszországot! – figyelmezteti állampolgárait Franciaország

Akinek a jelenléte nem elengedhetetlen, hagyja el Oroszországot – kéri állampolgárait a francia kormány a fokozódó konfliktushelyzetre hivatkozva. Hasonló kéréssel élt több ország is. A brit külügyminisztérium nem javasolja a beutazást egész Oroszország területére, mivel bizonytalan az ország elhagyásának lehetősége. Az Egyesült Államok is hasonlókat fogalmazott meg, ők azonban azt is kiemelték: az USA polgárai zaklatásra is számíthatnak az orosz hatóságoktól – jegyzi meg a BBC.