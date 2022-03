Hétfő reggel több hazai hírportál elérhetetlenné vált hackertámadás miatt. Hazug baloldali propagandaüzenetek kerültek fel a Metropol és a Nemzeti Sport oldalára, a 888.hu is a támadás áldozata lett, elérhetetlen a lap. A bűnözők a Mediaworks internetes oldalait támadták meg, az említettek mellett a mindmegette.hu-t is. Elérhetetlen a Szabad Föld, a Mandiner, és a Figyelő is - szúrta ki az Origó.