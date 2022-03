„Ennek a választásnak most már nem csak az a tétje, hogy visszamegyünk-e oda, ahol 2010 előtt voltunk. Ennek most már háború és béke is a tétje. Ha békét akarunk, nem szavazhatunk a baloldalra. Ha békét akarunk, csak a nemzeti oldal, csak a Fidesz és a KDNP képes megadni ezt Magyarország számára" – mondta Orbán Viktor.