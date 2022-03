Gulyás Gergely: Ha ma a baloldal lenne kormányon, hadviselő fél lenne Magyarország

A tárcavezető hangsúlyozta: a választási kampányban Márki-Zay Péter, „a baloldal miniszterelnök-jelöltje sokadjára próbálja immáron önmagát megcáfolni”, de a valóság az, hogy mind ő, mind pedig a baloldalt alkotó pártszövetség szinte valamennyi vezető politikusa egyértelművé tette, hogy vagy katonákat vagy fegyvereket, vagy mindkettőt küldene a háborúba, ami azzal a veszéllyel járna, hogy Magyarország belesodródna ebbe a konfliktusba – írja a Ripost.

Leszögezte: a kormányoldal véleménye szerint az ország békéjét és biztonságát kell megőrizni. „Természetesen szeretnénk, ha mielőbb béke lenne, de ezt mi eldönteni nem fogjuk tudni, ezért a legfontosabb, hogy kimaradjunk a háborúból” - nyomatékosította.

Márki-Zay Péter eddigi nyilatkozatai alapján úgy vélte: ha ma a baloldal lenne kormányon, akkor hadviselő fél lenne.

Felhívta a figyelmet: a „sokszínű” ellenzéki koalíció különböző pártvezetői az elmúlt napokban is azt nyilatkozták, hogy fegyvereket, illetve katonákat kell küldeni, ahogy ezt miniszterelnök-jelöltjük is többször elmondta. „Természetesen a következtetéseket a választóknak kell levonni” - jegyezte meg.

Hangsúlyozta: a kormánypártok véleménye mindig az volt, hogy a béke pártjára kell állni, nem szabad belesodródni a háborúba, és ezért nem szabad „ilyen felelőtlen nyilatkozatokat tenni, mint amit a baloldal miniszterelnök-jelöltje tett”.

Iványi Gábor is fegyvert szállítana Ukrajnának

A baloldal újabb közismert személyisége is beállt a háborús hangulatkeltők sorába: a március 15-i rendezvényükön Iványi Gábor lelkész nevezte nemzeti szégyennek, hogy a kormány nem küld fegyvereket Ukrajnába. Korábban a baloldal közös miniszterelnök-jelöltje, Márki-Zay Péter és más baloldali politikusok is arról beszéltek, hogy hazánknak fegyverrel és akár katonákkal is segítenie kellene Ukrajnát. Ez a lépés azonban súlyos kockázatokkal járna, nagy eséllyel belesodorná Magyarországot a háborúba és veszélyeztetné mind a határainkon belül, mind azon túl élő honfitársaink életét.

Miközben a baloldali politikusok és maga Márki-Zay Péter miniszterelnök-jelölt is tagadni próbálja korábbi nyilatkozatait, hogy fegyvert szállítanának Ukrajnának, és akár magyar katonákat is háborúba küldenének, Iványi Gábor, lelkész a március 15-i baloldali rendezvényen ismét a háború támogatása mellett állt ki. A Magyar Evangéliumi Testvérközösség vezetője Orbán Viktor miniszterelnököt többször árulónak nevezte, és szabadon idézte azt a kijelentését, hogy aki fegyvert akar küldeni Ukrajnának, az a háború oldalán áll - írta csütörtöki cikkében az Origo.

„Március ünnepén Magyarország kormányfője fogadkozik, hogy mi nem fogjuk megsegíteni a szomszéd nemzet harcát a függetlenségéért és a szabadságharcáért. Ez szégyen barátaim” – fogalmazott Iványi, akinek neve a baloldal köztársasági elnökjelöltjeként is szóba került.

A közismerten baloldali elkötelezettségű lelkész ezzel teljes mellszélességgel kiállt amellett, hogy Magyarországnak fegyvereket kellene szállítani Ukrajna részére. Ezzel a lépéssel hazánkat belesodorhatná a háborúba és magyar életeket veszélyeztetne, hiszen a fegyverszállítmányok célpontként szolgálnának az orosz hadsereg számára.

Iványi Gábor háborús retorikája nem újdonság, hiszen a napokban más baloldali politikusok is tettek hasonló kijelentéseket. Potocskáné Kőrösi Anita, a Jobbik alelnöke, egy múlt szombati lakossági fórumán arról beszélt, hogy magyar katonákat küldenek a frontra. Az országgyűlési képviselő és egyúttal jelölt Ádándon a következő fejtegetésbe bocsátkozott: „Hogyha van egy háború, amiben a NATO részt vesz, akkor ott természetesen neki mennie kell és harcolnia kell, de nem a civil embereket küldjük (...) " hát nekem is van most, mert ugye van a férjem, aki hadköteles lenne, meg a két fiam is már hadköteles lenne. Hát nyilván nem akarom én sem, hogy a gyerekeimet és a férjemet elvigyék (...). Aki meg elment katonának, az azért ment oda, hogyha a NATO hadba küldi, akkor ő fölüljön a repülőre és elmenjen a háborúba. Mert ő ezért kapja a fizetését. Ő ezt a szakmát, ezt a hivatást választotta."

Potocskáné mondatai beleillenek azon baloldali nyilatkozatok sorába, amelyek szerint Magyarországnak részt kellene vennie a háborús konfliktusban. Fekete-Győr András, a Gyurcsány-lista 5. helyén szereplő volt Momentum-elnök is azt mondta, hogy fegyvereket kellene szállítanunk Ukrajnába. Juhász Ferenc, Gyurcsány Ferenc volt honvédelmi minisztere pedig azt kérte számon a kormányon, hogy miért nem ad magyar lőszert Ukrajnának az orosz katonák lelövésére.

A Demokratikus Koalíció EP-képviselője, Rónai Sándor az ATV-ben fogalmazott úgy a magyar katonai segítség elmaradása miatt: „Nagyon sajnálom a magyar kormány bejelentését, miszerint mi nem segítünk száz százalékig, hiszen más uniós tagállamok például fegyverek szállításával segítenek.” Hozzátette: szerinte ezzel nem veszélyeztetnék a kárpátaljai magyarságot.

A fegyverszállítások tényét az orosz kormány egyébként úgy kommentálta, hogy az Ukrajna területére érkező szállítmányokat célpontnak tekintik, így előfordulhat, hogy akár a magyarlakta településeken áthaladva lövik ki az ilyen céllal érkező konvojokat.

Ahogy az Origo cikke felidézi: a sort még hetekkel ezelőtt Márki-Zay Péter nyitotta meg, amikor több alkalommal is azt mondta, hogy Magyarországnak fegyvereket kellene szállítani Ukrajnába, és ha a NATO úgy kívánja, akár magyar katonákat is háborúba kellene küldeni. Később, a közvélemény elsöprő elutasítását látva magyarázni kezdte a kijelentéseit, sőt odáig jutott, hogy a kormányt vádolta fegyverszállítással. Legutóbb szerdán a közszolgálati televízióban megismételte ezt a valótlan állítását, amely szerint valójában Orbán Viktor, illetve a kormány szállít fegyvereket Ukrajnának.

Azt is állította, hogy a magyar miniszterelnök Londonban Boris Johnson brit kormányfőnek megígérte, hogy katonai segítséget nyújt az ukránoknak. A valóság ezzel szemben az, hogy Boris Johnson a V4-es országokról általában beszélt ebben az összefüggésben, de Orbán Viktor többször megerősítette, hogy Magyarország sem fegyvert, sem katonát nem küld Ukrajnának, mert hazánknak ebből a háborúból ki kell maradnia.

