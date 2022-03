Fidesz-KDNP: háború vagy béke, kudarcos múlt vagy sikeres jövő között kell dönteni

A Fidesz frakcióvezetője úgy értékelt: azért is sorsdöntő a vasárnapi választás, mert Magyarország nem térhet vissza a kudarcos múltba. Gyurcsány Ferencék és a baloldali kormányok 2002 és 2010 között már megmutatták, hogy hogyan kormányoznak, hiszen elvették a 13. havi nyugdíjat, a 13. havi bért, az "egekbe emelték" az adókat, 15-ször emelték a rezsiköltségeket, elvették a családtámogatásokat, az otthonteremtési támogatásokat, tönkretették az önkormányzatokat, eladósították az országot és gazdasági csődöt idéztek elő - mondta Kocsis Máté, hozzátéve, hogy ebből nem kérhetnek a magyarok, és most vasárnap ezt is el kell utasítani.

A közmédia március 16-ától három héten keresztül - szerdánként és csütörtökönként - az M1 és a Kossuth rádió reggeli műsorsávjában biztosított lehetőséget az országos listát állító hat pártnak, illetve pártszövetségnek, hogy élő adásban mutassa be választási programja fő gondolatait. A pártok szereplési sorrendje megfelelt annak, ahogy - a Nemzeti Választási Bizottság február 26-án tartott sorsolásának eredményeként - a pártlisták megjelennek a szavazólapon, így elsőként az ellenzéki pártszövetség kapott öt perces bemutatkozási lehetőséget, utolsóként pedig a Fidesz-KDNP.