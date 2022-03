Ez lett a zuglói parkolási pénzből? Újabb Horváth Csabához köthető luxusvillát találtak

A Metropol információi szerint Zugló vesztegetési pénzek elfogadásával gyanúsított baloldali polgármestere valóságos ingatlanbirodalmat hozott létre az elmúlt években. A lapnak nyilatkozó informátorok szerint Horváth Csaba a közelmúltban személyesen irányította egy újabb több százmilliót érő luxusvilla építését. A tulajdoni lap tanúsága szerint aztán az ingatlan a szülei nevére került. legalább is, ami a papírformát illeti. Ráadásul botrányos módon a villa építésében olyan ukrán vendégmunkások is dolgoztak, akiket fővárosi pénzen végzett beruházásokban is alkalmaztak…

Egyre több minden derül ki Horváth Csaba luxuséletvitelével kapcsolatban, miután egy folyamatban lévő büntetőeljárás során azzal gyanúsították meg az MSZP-s politikust, hogy havi 10-15 milliót, összesen több mint 250 millió forintot kapott 2017 és 2019 között a zuglói parkolást üzemeltető cég vezetőjétől.

A pálmafás budai villa csak a kezdet…

Nemrég olyan felvételek láttak napvilágot, melyek szerint Horváth egzotikus pálmafákkal ültette tele medencés luxusvillája kertjét, amelyekhez gázzal(!) fűthető üvegházakat is építtetett. Aztán kiderült, hogy mindez csak a jéghegy csúcsa.

A korrupcióval meggyanúsított MSZP-s politikus, Karácsony Gergely „harcostársa” a háttérben ingatlanbirodalom építésébe kezdett.

Zuglóban is épült egy luxusvilla

A zuglói önkormányzat legbelsőbb köreiből arra hívták fel a Metropol figyelmét, hogy Horváth Csaba ugyan egy II. kerületi, 400 négyzetméteres villában él, de a XIV. kerületben is vannak „érdekeltségei”. Pontos címet is kaptak, hol érdemes körbenézni.

Fotó: Metropol

A kerület előkelő kertvárosi részén, azon belül is a Jeszenák János utcában található ugyanis az az új építésű luxusvilla, ami egyértelműen a szocialista politikushoz, illetve legszűkebb családjához köthető.

Az alsórákosi ingatlan tulajdoni lapja szerint a több száz négyzetméteres ház tulajdonosai fele-fele arányban Horváth Csaba szülei, Horváth Éva és Horváth József.

Fotó: Metropol

Az épület korábban ikerházként funkcionált, nemrég azonban teljesen visszabontották és egy modern luxusvillát húztak fel a helyére, méghozzá rekordsebességgel. Maga az építkezés egyébként teljesen még nem is fejeződött be, a ház előtt ugyanis több sóderhalom vár elszállításra.

4 kamera pásztázza a villa előtti járdát

A ház építésénél szemmel láthatóan ügyeltek arra, hogy a leendő lakók hermetikusan el legyenek zárva a külvilágtól. Az utcafrontra néző kertkapuk alumíniumlemezeit például olyan szorosan szegecselték össze, hogy sem közöttük, sem alattuk nem lehet átlátni.

Fotó: Metropol

Magán az épületen pedig legalább négy biztonsági kamera pásztázza folyamatosan az udvart, illetve a ház előtti járdát.

Fotó: Metropol

Nagy köteg pénzzel fizette ki a melósokat

A szomszédok elmondása szerint a politikus rengetegszer megjelent a helyszínen annak építése közben. Lényegében ő maga személyesen irányította az építkezést. Többen is látták, ahogy föl-alá sétál a ház udvarán, utasításokat ad, sőt szemtanúk arra is határozottan emlékeznek, amikor Horváth Csaba nagy köteg pénzeket előhúzva saját maga fizette ki az építési vállalkozókat.

Ismerős ukrán munkások az építkezésen…

Külön érdekesség, hogy a valóságos modernkori erődítményként tűnő ingatlant a szomszédok állítása szerint ukrán munkások építették, ráadásul a Metropol informátorai azt is állítják, hogy ugyanaz a brigád, amelyik az alig száz méterre található Rákos-patak revitalizációját is végezte, a főváros pénzén.

Ki tudja ma már megmondani, hogy a közpénzen végzett munka és Horváth Csabáék magánépítkezése miképpen viszonyult egymáshoz…

Horváth Csabának pálmafás villája is van Budán

Egyre több minden derül ki Horváth Csaba luxuséletmódjával kapcsolatban. Zugló szocialista polgármestere pár napja azzal került a címlapokra, hogy egy 1278 négyzetméteres telken fekvő, mediterrán hangulatú, 400 négyzetméteres villában él, aminek kertjében Dél-Amerikában őshonos cserjepálmákat ültetett, közvetlen a medencéje partjára.

Fotó: Metropol

Az egzotikus növényekhez ráadásul gázzal(!) fűthető üvegházakat is építtetett, hogy azok gond nélkül átvészeljék a hidegebb hónapokat.

A parkolópénzek lenyúlásából jöttek a milliók?

Egy vallomás szerint Horváth Csaba több alkalommal is tízmilliós nagyságrendben vett át vesztegetési pénzeket a zuglói parkolást üzemeltető cég vezetőjétől. A veterán MSZP-s politikus és párttársa, Tóth Csaba a megindult büntetőeljárás adatai szerint havi 10-15 milliót, összesen több mint 250 millió forintot kapott 2017 és 2019 között a parkoló autósok pénzéből. A zuglói polgármester a pénzt rendszeresen egy Kálvin téri kávézóban vette át.