Elszabadult 400 malac a 7-es úton Székesfehérvárnál - videó

Közel 400 (!) darab kismalacot kellett kimenekíteni egy balesetet szenvedett kamionból a tűzoltóknak a 7-es úton.

A kamion először kidöntött egy betonoszlopot, majd az oldalára borult. A székesfehérvári tűzoltókat riasztották a helyszínre, akiknek hatalmas feladattal kellett megbirkózni.

A mentésről videót is közzé tettek az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Facebook oldalán. Ebből az is kiderült, hogy a rémült malackák mentése nem volt egyszerű feladat, a tűzoltóknak kellett őket terelgetni, hogy ne széledjenek szét az út mentén, de még így is volt néhány renitens példány.

A tűzoltók megnyitották a kamion hátsó ajtaját és kiterelték belőle az állatokat. Idővel érkezett egy másik állatszállító kamion, oda épségben felkerültek a malacok. Végül két tűzoltódaru csörlővel a balesetet szenvedett járművet a kerekeire állította.