Cseh Viktória: a pozitív visszajelzések erőt adnak

Név: Cseh Viktória

Lakhely: Budapest

Életkor: 22

Magasság: 179 cm

Csillagjegy: nyilas

Kedvenc étel: Padthai

Kedvenc ital: Mandulatejes forró csokoládé

Kedvenc zene: Becky Hill & Topis - Heart Goes; Enrique Iglesias - El Baño

Kedvenc parfüm: Parfums De Marly Delina

Cseh Viktória vagyok 22 éves és a Budapesti Gazdasági Egyetem pénzügy-számvitel karon vagyok harmadéves hallgató. Ez egy három és fél éves szak, amivel könnyebb lesz az elhelyezkedésem, akár külföldre is mehetek dolgozni. Angolul érettségiztem, felsőfokon beszélek angolul, és spanyol nyelvből is van egy középfokú nyelvvizsgám. Két évvel ezelőtt már láttam a Tündérszépek felhívást, de nem voltak jó képeim, most pedig anyukám mondta, hogy próbáljam ki magam. Szeretnék bejutni a táborba. Eddig csak a párom és a szűk család tud róla, hogy neveztem, és mindenki örült. Ha ismerősök, barátok meglátnak az újságban, szerintem pozitívan fogják fogadni, mert sokan mondták már hogy jó alakom van, szép vagyok, és ezek a pozitív visszajelzések erőt adnak.

Korábban jártam csoportos cross tréningre, később én is tartottam csajos edzéseket, és megosztottam az étkezési tippjeimet. Sokat sportolok, kirándulok a kutyámmal. Szeretem a terepfutást, biciklizek, görkorizok, és három évig jártam spartan, azaz terepfutó akadály versenyre. Egy szlovákiai versenyen negyedik lettem. Hétköznapokon igyekszem környezettudatosan élni, nem használok nejlon szatyrot, a natúr kozmetikumokat magam készítem. Ritkán használok sminket, ha egyetemre megyek akkor egyáltalán nem. Akkor legfeljebb egy aloe verás arcmasszázs fér bele a reggeli szépítkezésbe, és szempilla spirál is csak néha jöhet szóba. Néhány fotózásra már felkértek. Egy amerikai cég szenzorokkal ellátott sportnadrágjaival fényképeztek, és voltam a Budapest Hair Show-n is.

A magasságommal korábban próbálkoztam modell ügynökségeknél, de nem voltam elég vékony a kifutóra. Viszont a biztos állás mellett beleférhet a modellkedés az életembe. Szeretem a kényelmes, sportos viseletet, és szeretem a natúr, bézs színeket is. Magassarkúból inkább csak őszi-téli csizmám van. Nagyon hasonlítok a mamámra, és ennek örülök is. Elégedett vagyok a külsőmmel, a szinte derékig érő hajamat nagyon szeretem, ami szinte a védjegyem. Előfordul, az is hogy nők szólítanak le miatta az utcán.

