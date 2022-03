Búcsúzik a Békemenet, elképesztő tömeg üzente Budapest utcáin: Legyen béke, szabadság és egyetértés!

A Békemenet élén, a tömeget vezető molinót vivők között több híresség is feltűnt, sőt a tömegből is bejelentkeztek. Köztük volt Pataky Attila, Nagy Feró, Fásy Ádám és lánya, Fásy Zsüliett, Tóth Gabi és férje, Krausz Gábor is.

Az óriási embertömeg néhány tagja megszólalt lapunknak: elmondták, miért jelentek meg a Békemeneten, emellett a háborús helyzetről és a választásokról is elmondták véleményüket.