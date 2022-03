Bekattant kecske terrorizálta a háromgyermekes pesti családot

A budapesti XVIII. kerület csendes környékén a helyiek kedvelt Gyuri bácsija két kecskét nevelt nagy szeretettel a feleségével. Az idős úr néhány hónappal ezelőtt elhunyt, az állatokat pedig az asszonyára hagyta. Úgy tűnik, a néni nem bírt egyedül a kedvencekkel, ugyanis a bezártságot korábban sem kedvelő jószágok egyre gyakrabban megszöktek.

Vad és kiszámíthatatlan a bak. Társát már korábban magukhoz vették az állatvédők. Fotó: Bors

Nem tudott parancsolni neki

Az egyiket a közelmúltban már elvitték az állatvédők, de a bakot ideiglenesen a hölgynél hagyták, hátha annak jobban tud majd parancsolni. Nem így lett. Az állat az utolsó sikeres kitörését három nappal ezelőtt hajtotta végre, amikor a kerítésen átrágta magát a párhuzamos utcában levő ház kertjébe.

Már várta a pizzafutárt

A Bors megtalálta az érintett családot. Nóra, a három gyermeket nevelő édesanya a közeli, finom falatokat árusító büféjében dolgozik, ott tudtunk vele beszélgetni. Akkor már mosolygott, de elárulta, a történés idején egyáltalán nem találta viccesnek a szituációt. A kecske, főleg a bak, ugyanis a közhiedelemmel ellentétben nem kifejezetten barátságos állat.

- A párommal és a gyerekekkel megéheztünk, ezért este 10 óra körül rendeltünk egy pizzát. Amikor meghallottam, hogy az aznapi utolsó fuvarját teljesítő futár beparkolt a ház elé, lelkesen kiszaladtam a kapuhoz. Abban a pillanatban arra lettem figyelmes, hogy a kecske farkasszemet néz velem. Bevallom, megijedtem, ezért szóltam a páromnak, hogy hívja ki a rendőrséget – mondta a Borsnak Nóra.

Lelegelte a szőlőjüket

Az állat rendszeresen átjött hozzánk kéretlenül. Volt, hogy megkergetett bennünket, máskor menekült előlünk. Most is megindult felém, ezért komolyan vettem a szituációt -mesélte Nóra.

A kiérkező egyenruhások értesítették az állatvédőket, akik végül a kecskét sikeresen befogták és elszállították.

- A zsaruk láthatóan élvezték a szituációt. Jó fejek voltak, nevettek. Most már én is azt mondom, hogy nem volt annyira veszélyes az állattal való találkozás, mindenesetre jobb, hogy a bakot megfelelőbb helyre vitték. Most legalább nyugodtabban kimehetnek a gyerekek a kertünkbe játszani, ráadásul senki és semmi nem legeli le többé a szőlőnket – nyilatkozta Nóra, aki egyébként egy ékszerteknőcöt gondoz az otthonában. Az állat szerinte éppen elég szeretetet igényel és ad egyaránt.