A Jobbik alelnöke elismerte: a baloldal magyar katonákat küldene Ukrajnába

A Jobbik alelnöke, Potocskáné Kőrösi Anita szerint katonákat kellene küldeni Ukrajnába. Kijelentéséről hangfelvétel is készült. A baloldal nem először bátorít arra, hogy magyar katonákat és fegyvereket kellene küldeni Ukrajnába: Márki-Zay Péter kétszer is erről beszélt, de rajta kívül Gyurcsány egykori honvédelmi minisztere, továbbá a Gyurcsány-párt EP-képviselője, valamint Soros György is arra biztatott, hogy szállítsunk fegyvert.