1000 palacsintát süt naponta az atya

Múlt hét szerdán érkezett Beregsurányba segíteni Szeged mellől Gyenes Csaba, katolikus plébános. Az atya gyülekezete dolgos asszonyait is magával vitte, hogy minél több palacsintát tudjanak sütni a helyszínen.

– Mindenki abban segít, amiben a legjobb, én a palacsintasütéshez értek a legjobban – mondta a Borsnak Csaba atya. – Nem kezdtük nagyban, eleinte napi háromszáz darabot sütöttünk, de közben lettek még pluszban segítőink, így most már 1000 adag palacsintával tudunk egy kis mosolyt csalni a menekültek arcára.

Gyenes Csaba atya rendületlenül süti a palacsintákat Fotó: Bors

Az egyik fővárosi bar tulajdonosa sem tudta tétlenül nézni a kialakult határ menti helyzetet, szeretett volna segíteni. Felhívást tett közzé Facebook oldalán, sokan csatlakoztak hozzá.

– Arra gondoltam, hogy odalent a szendvicsek mellett örülnének olyannak is, ami meleg étel, de nem kell hozzá kanál, könnyen fogyasztható – mesélte Erdélyi Róbert, a Tuning Bar tulajdonosa. – Így ott a helyszínen készítettük frissen a legjobb alapanyagokból a hamburgert, nemcsak a menekülteknek, hanem az önkénteseknek.

A budapesti Keleti pályaudvaron is segítenek a civilek. Krisztián két nyelven felcímkézte 350 darab szendvicsét Fotó: Facebook

A budapesti pályaudvarokon is összefogta a civilek. Krisztián 350 szendvicset vitt ki a Keletibe, amit előző este családjával együtt önköltségi alapon órákon át készítettek és csomagoltak be. Profi módon feliratozták is ukrán és magyar nyelven a 4 féle: pármai sonkás, olasz felvágottas, sertés párizsis és vegetáriánus szendvicseket. Emellett 200 szívószálas üdítőt vittek magukkal a háború elől menekülő éhes, riadt embereknek. Egy kisfiú pedig 30 darab mogyorókrémes szendvicset készített, amit tegnap az iskola után vitt ki a Keleti pályaudvar humanitárius pontjára.