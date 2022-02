Újabb tragédia Békés megyében: ketten vesztették életüket

Mint arról korábban beszámoltunk, a Békés megyei Vésztőn egy holttestet találtak a nyílt utcán kedd este. Az áldozat valószínűleg gázolás áldozata lett.

Most sajnos újabb tragédiáról kell beszámolnunk a megyéből: a 47-es főút Köröstarcsa és Körösladány közötti szakaszán 2022. február 23-án 13 óra 30 perc körül összeütközött egy kamion és egy személygépkocsi. Ez utóbbi jármű vezetője és utasa is életét vesztette a balesetben, melynek körülményeit jelenleg is vizsgálják a hatóságok.