Női holttestet találtak a nyílt utcán Békés megyében

Ahogy arról beszámoltunk, halálos baleset történt kedden este a Békés megyei Vésztőn. A Békési úton, február 22-én 20 óra 30 perc körül egy kocsi a település központja felől Békés felé tartott, amikor elütött egy nőt.

A rendőrség most közölte, hogy a helyszínen meghalt nőre egy arra közlekedő talált rá és értesítette a rendőrséget.

A Szeghalmi Rendőrkapitányság eljárást indított és keresi a gépkocsit, valamint annak vezetőjét.

Kérik őt, hogy a történtek körülményeinek tisztázása érdekében jelentkezzen! Várják azok bejelentését is, akik tudnak olyan gépkocsiról, amely a baleset időpontjában sérülhetett meg, esetleg a történtek idején a közelben jártak, láttak, hallottak bármit, ami kapcsolatba hozható lehet a balesettel. A Szeghalmi Rendőrkapitányság elérhetőségei: Szeghalom, Kossuth tér 1., telefonszám: 66/371-555. Emellett a két ingyenes számon, a 112-es segélyhívón és a „Telefontanú” 06/80/555-111-es számán a nap 24 órájában fogadják a hívásokat, az utóbbi telefonszámon név nélkül is lehet bejelentést tenni. A rendőrség ezúton is köszöni a baleset körülményeinek felderítéséhez nyújtott segítséget!