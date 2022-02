Újabb rekord a BKK-nál: nem hiszed el, mennyi pénzt bliccelt el egy ember

Közzétette a BKK, hogy 2021-ben hány rekordbírságot szabtak ki. Bár 2020-at nehéz felülírni, amikor is egy ember majdnem 3 milliós bírságot hozott össze, ez most is majdnem sikerült egy krónikus jegy nélkül utazónak.

Az előző év rekordbliccelőjének 1 879 391 forintot kellett fizetnie,

a másodiknak kicsit több mint egymilliót, a harmadiknak pedig mintegy 900 ezer forintot; a tízes lista utolsó helyén pedig az a bliccelő áll, aki 661 ezer forintot fizetett - közölte a Budapesti Közlekedési Központ.

A legmagasabb összegű pótdíjbefizetés hat végrehajtási eljárásból, több tucat rendezetlen pótdíjazás alapján jött össze. A kiszabott pótdíjak időbeni befizetésével töredékére lehetett volna csökkenteni a notórius bliccelők kiadásait és a pótdíjazással járó adminisztrációt - figyelmeztetett a vállalat.

A fővárosi önkormányzat által előírt díjszabás szerint a 16 ezer forintos alappótdíj a helyszínen, a jegyellenőrnél készpénzzel vagy bankkártyával fizetve, illetve az adatfelvételt követő két munkanapon belüli személyes vagy banki befizetés esetén 8 ezer forintra mérséklődik. Ha sem a 8 ezer forintos pótdíjösszeget, sem a 16 ezer forintos alappótdíjat nem fizeti meg az ügyfél határidőn belül, 30 napon túl a késedelmi és az eljárási díjjal tovább emelkedik a pótdíj összege 32 500 forintra. Ezek után már fizetési meghagyást is kap, és ha erre sem érkezik befizetés, a BKK végrehajtást kérve is érvényesítheti a követelését. Ilyenkor a behajtási eljárások és jogi lépések összes költsége a bliccelőt terheli.