Segít a stylist: így készülj, ha szépségversenyre jelentkezel!

A Tündérszépek 2022 versenyére jelentkező, aztán a fotózásra érkező, és végül a döntőbe jutott lányok háromszor is találkoznak a kérdéssel, hogy milyen ruhát vegyenek fel. Már az első alkalom eldöntheti, van–e esély a továbbjutásra. Nagyon meg kell tehát fontolni, hogy a jelentkezés alkalmával beküldött képeken milyen ruhát viselnek.

Az elsődleges tanácsom, hogy a ruhának önazonosnak kell lenni a viselőjével – mondta a Borsnak Goike Nóra divatszerkesztő, stílus tanácsadó, stylist.

Goike Nóra stylist azt tanácsolja: olyan ruhát viseljünk, amit magunkénak érzünk! Fotó: Goike Zsófia

– Az illető legyen tisztában az alkati adottságaival, vagyis tudja, hogy mit kell kiemelni, vagy elrejteni. A képeket nem érdemes feljavítani programokkal, ahogy ez a mai világban egyre divatosabb, mert az a találkozásnál úgyis kiderül. Ha valaki úgy érzi, csalnia kell, akkor nem érdemes jelentkeznie a szépségversenyre. A ruhákról érdemes kikérni olyan ismerős véleményét, akiről tudják, nem elfogult. Van, aki egy farmerben, fehér pólóban, egy fülbevalóval és egy magassarkúban is tud nagyon nőies lenni, ahogy egy derékban szűkített szoknyával, egy blúzzal is. Ha valakinek szép a dekoltázsa, azt is érdemes kihangsúlyozni, de nem szabad túlzásba esni. Szép lehet egy magasított derekú nadrág, vagy ha szépek a lábai, akkor előnyös lehet a rövidebb szoknya – tanácsolta a stylist.

Minden téren igaz: válasszunk szexi, de ne ízléstelen darabokat! Fotó: Shutterstock

A következő lépcsőfok a fotózás, ahol utcai, elegáns és fürdőruhás képek készülnek.

– Az elegáns ruhánál itt is igaz, hogy az egyszerűbb a több. Ne legyen túlcsicsázva, hogy a női szépség ne szoruljon háttérbe. Én nem koktélruhát javasolnék, inkább egy szépen dekoltált, derékban szűkített estélyit. A fürdőruha ne legyen túldíszített fodrokkal, rojtokkal, strasszkövekkel. Ha valaki push-up fürdőruhát vesz fel, az torz képet mutat. A bikini alsó lehet oldalt kötős, ne súrolja az ízlésesség határát, lehet brazil bugyi, de ne legyen tanga – mondta Nóra.

És, ha valaki eljut az országos döntőbe, ott a felkészítőtáborban már stylist is foglalkozik velük.

Ha valaki nem érzi jól magát abban a ruhában, amit javasolnak neki, azt jelezze, mert mindenen: a hozzáállásán, a mozgásán, az arcán ez tükröződni fog – figyelmeztetett Goike Nóra.