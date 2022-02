Tiszta vizet öntött a pohárba a szakértő: öt nap alatt gyógyít meg a Pfizer új gyógyszere

A tervek szerint hazánkba is hamarosan érkezik a Pfizer új, Paxlovid nevű, koronavírus elleni tablettájából egy nagyobb adag, sőt, az sem kizárt, hogy a jövőben hazánkban is gyártani fogják. A Borsnak Prof. Tóth Sándor virológus beszélt arról, mit is tud ez a gyógyszer.

– Ez a készítmény két hatóanyagból áll, amelyek külön-külön tablettákban vannak, s ezeket egyszerre kell bevenni – kezdte lapunknak a szakember, aki a gyógyszer működését is megosztotta velünk.

Fotó: Saját

– Jelenleg úgy tűnik, hogy a most rendelkezésre álló szerekhez képest a Paxlovid sokkal hatásosabb a betegség elleni küzdelemben. A favipiravirnak teljesen más a hatásmechanizmusa a Paxlovidhoz képest. Amikor az előbbi szer beépül a vírusba, hibákat generál bennük, de a szaporodásukat nem gátolja. A most kifejlesztett készítménytől viszont az érést segítő enzim lesz működésképtelen.

Ezáltal nem tudnak tovább szaporodni a vírusok

– húzta alá a virológus. Tóth Sándor azt is hozzátette, mint minden gyógyszert, a Paxlovidot is érdemes a fertőzés legelején szedni.

– Akkor érdemes használni, amikor a szervezetben még kevés a vírus mennyisége. A tünetek megjelenésétől számítva 4-5 napig kell szedni a gyógyszert – mondta a szakember.

Müller Cecília országos tisztifőorvos a Tv2 reggeli műsorában pénteken kiemelte: a szennyvízben még mindig nő a vírus örökítőanyaga, de már nem olyan intenzíven, mint korábban, jövő hétre lecsenghet a járvány tetőzése. Szót ejtett az Omikron „lopakodó” új variánsáról, ám ennek kapcsán elmondta: úgy tűnik, ez sem okoz súlyos tüneteket. Az oltások kapcsán hangsúlyozta: noha változnak a kórokozók, a vakcinák működnek ellenük.