"Előre megyünk, nem hátra" - írta Facebook-oldalán Orbán Viktor, aki a következő sorokat osztotta meg:

A külhoni magyarok is megtapasztalhatták, hogy nemcsak napsütésben, de baj idején is hozzánk tartoznak. Az ő programjukat is folytattuk, A határon túl már 170 új óvodát építettünk, és 790-et újítottunk fel. Hajrá magyarok!