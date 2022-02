Felelsz vagy mersz játék alatt rontotta meg a tiniket a szexragadozó

Pénz és cigi ellenében többször is aktusra kényszerített tiniket a pedofil, aki egy pályaudvaron szelte áldozatait. A 32 éves elkövető beismerte, hogy több kiskorút is molesztált, ráadásul az aktusokat is megörökítette.

A német férfinek nem ez lehet első ügye, ugyanis a bántalmazásokra is akkor derült fény, amikor egy újabb vizsgálatot indítottak ellene. Házkutatás során a nyomozók gyermekpornográf képeket fedeztek fel a mobilján, számítógépén pedig saját készítésű videókat találtak, melyeket 2018-ban a németországi Saarlouisban lévő tetőtéri lakásában forgatott le. A bűncselekmény elkövetésekor a férfi áldozatai 10-12 év körüli gyerekek voltak.

A szexragadozó beismerő vallomást tett, miszerint 2018 nyári szünetében találkozott először a gyerekekkel, amikor egy pályaudvar környékén összebarátkozott velük, majd cigarettát kínált nekik. Az első támadásra október 4-én került sor, amikor a pályaudvar melletti bokorban „felelsz vagy merszet” játszottak. A gyerekeknek ki kellett elégíteniük a férfit, miközben egy másiknak mindezt filmre kellett vennie.

Az elkövető ezután rengeteg pénz és dohány ellenében még több aktusra kényszerítette a fiatalokat, majd egy lakóház ötödik emeletére csalta a tinédzsereket, ahol többször is brutálisan megerőszakolta őket.

A Bild információi szerint a filmek nem kerültek fel netre, a férfi csupán önmaga szórakoztatásából készítette, hogy újra megnézhesse őket. A jelenleg előzetes letartóztatásban lévő 32 éves férfire több év börtönbüntetés várhat. A tárgyalása még folytatódik.