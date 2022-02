Nem fújtam le az esküvőt, pedig egy rokonom meghalt a szertartáson

Egészen döbbenetes kijelentést tett egy amerikai nő arra a TikTok-kihívásra válaszolva, hogy melyik esküvői húzásával akasztotta ki a legjobban a családját. Nem csoda, hogy Kat Divone videóját közel 3 milliószor játszották le rövid idő leforgása alatt, ő ugyanis nemes egyszerűséggel ennyit felelt:

Folytattam a szertartást, miután az egyik vendégünk meghalt a fotófalnál.

Egy ilyen feleletre aligha számított bárki is.

Kat később részletezte, mi is történt pontosan. Az egyik rokonának korábban is volt szívbetegsége. Ő esett össze az esküvőn. Amikor a mentősök bevitték a kórházba, nem volt pulzusa. A vendégek egyharmada bement a nő után a kórházba, Kat azonban úgy döntött, nem fújják le a lagzit, a többiek, így ő és újdonsült férje bulizhatnak tovább, úgysem tudnak mit tenni vagy segíteni innentől – írja a Daily Star.

Mint a menyasszony később megtudta, rokonát sikerült újraéleszteni, intenzív osztályra került, ahol mesterséges kómába helyezték, ám az életét végül megmentették egy pacemaker beültetésével.

A kommentelőket egyébként eléggé megosztotta az eset. Volt, aki szerint ennél nagyobb érzéketlenségről nem is tehettek volna tanúbizonyságot. Látszik, hogy nem is érdekelte őket, hogy valaki talán meghalt, ők csak magukkal törődtek. Más gyakorlatiasabb volt: egyes kommentelők szerint egy esküvő olyan hatalmas költségekkel jár, hogy teljesen érthető, ha nem fújták le félúton, míg más egyszerűen azzal érvelt: úgysem mehettek volna be a kórházba százan.

De mi az Ön véleménye?