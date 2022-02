Ne lepődj meg, ha nem lesz neted március végén, teljes leállás jöhet

Sosem látott leállást jósolnak az internettel kapcsolatban – figyelmeztet több technológiai szaklap a hvg.hu szerint.

Ráadásul semmit sem tehetünk ellene, mi, mezei felhasználók, a problémát csak a fejlesztők tudják megoldani.

Szerintük ugyanis egy frissítés miatt gyakorlatilag teljesen leállhat az internet március 29. és május 2. között.

A Google, a Mozilla és a Microsoft is rendszeresen ad ki frissítéseket böngészőjéhez, ennek köszönhetően a Chrome, a Firefox és az Edge is hamarosan elérkezik a 100-as verzióhoz. Ez pedig gondokat okozhat, mivel a weboldalak megjelenítéséről gondoskodó kódok hosszú évek óta a kétszámjegyű verziók lekezelésére vannak kalibrálva. Ha három számból áll a böngésző verzióját jelző mutató, akkor ezek az oldalak nem vagy nem jól töltődnek be:

hibaüzeneteket mutatnak, nem minden kattintható rajtuk, elcsúsznak vagy egyszerűen használhatatlanok.

A szervezet több weboldalon is tesztelte elméletét, és félelmei beigazolódtak. Rossz hír, hogy az elvégzett tesztek szerint több népszerű oldal sincs felkészítve a három számjegyből álló verziószám értelmezésére.

A Mozillánál a probléma megoldásaként felmerült, hogy ha a 100-as verziószám kiadása előtt úgy látják, még mindig sok weboldalnál okozna hibát, befagyasztják és addig 99-nél tartják a verziószámot, amíg a helyzet nem javul.