Megdöbbentő mennyit keresett Tóth Andi

Tóth Andi 15 évesen robbant be a köztudatba, amikor megnyerte az X-Faktort. Azóta több hullámvölgyön is túl van mind a karrierje, mind a magánélete szempontjából. Az utóbbi időben pedig, nemcsak a zeneiparban sikeres, hiszen a közösségi médiában is hatalmas követőtábort tudhat a neve mellett, illetve az elmúlt években szinte az összes nagy televíziós produkcióban szerepelt a TV2-nél.

Az énekesnő eseménydús évet tudhat maga mögött: botrányai mellett a szakmájában sikereket ért el.

Andi egy vicces videóba árulta el, hogy mennyit is kereset dalai után járó jogdíjakból.

„Úgy jönnek a pénzek te… csak úgy ömlenek! Most jött meg az előadói jogdíjam – 833 forint! Úgy tele vagyok, mint a déli busz. Holnap mindent én állok.” – mondta humorosan a videójában Andi az Instagram oldalán