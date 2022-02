Egy hét különbséggel hunyt el a csöppnyi testvérpár egy brutális autóbaleset miatt

Egy születésnapi partiról tartott haza a hároméves Jayden-Lee Lucas és a négyéves Gracie-Ann Wheaton az anyukájukkal, Rhiannonnal február 5-én. Ám Newport közelében, az M4-es autópályán összeütköztek egy furgonnal. Mindhármukat kórházba szállították a mentősök.

A kis Gracie agyvérzést kapott, majd leállt a szíve, így még aznap életét vesztette. Jayden-Lee egy héten keresztül küzdött az életéért, de végül az ő aprócska teste is feladta a küzdelmet. A két kisgyermek édesanyját, Rhiannont szintén kórházba szállították, jelenleg is kezelés alatt áll.

A vétkes Ford Transit vezetője, a 41 éves Martin Newman hétfőn beismerte a bíróságon, hogy halálos balesetet okozott. Azt is elismerte, hogy életveszélyesen megsebesítette a kisgyermekek édesanyját is. Várhatóan április 8-án fog ítélet születni az ügyében - tudta meg a The Sun.

Man admits death by dangerous driving over crash that killed toddlers https://t.co/wBbDWBd8Fp — The Sun (@TheSun) February 21, 2022

A testvérek temetésére online gyűjtést szerveztek a GoFundMe oldalán, ahol már több mint 15 ezer font (kb. 6,5 millió forint) gyűlt össze.