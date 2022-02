Így indult az árstop első napja

Talán nem túlzás azt állítani: nagyon rég nem látott intézkedést vezetett be a kormány február 1-ről. Mivel a koronavírus-járvány miatt Európa-szerte, így hazánkban is felfelé száguldanak az élelmiszerárak, ezért az infláció megfékezése és a családok, valamint a nyugdíjasok védelme érdekében január elején hét, alapvető fontosságú termékre árstopot állapítottak meg.

Az árstop azt jelenti, hogy május 1-jéig ezeket a termékeket a boltok nem adhatják drágábban a 2021. október 15-én alkalmazott ártól.

De ha ezen a napon az üzletben például a kristálycukor 250 helyett 200 forintba került kilónként, tehát akciós volt, akkor ott az akció előtti árat kell bevezetni.

Átlagár is lehet

Ha van olyan bolt – leggyakrabban a kisboltok ilyenek –, ahol valamilyen oknál fogva nem állapítható meg az október 15-i ár, akkor ezeken a helyeken a Központi Statisztikai Hivatal 2021. októberére megállapított átlagárat kell alkalmazni. Így viszont az üzletek között ugyanúgy lehetnek különbségek, mint máskor, azaz most is megéri szétnézni, hol érdemes bevásárolni ezekből a termékekből, hiszen az árstopnak köszönhetően havonta több ezer forint maradhat az emberek zsebében.

Ezekre az élelmiszerekre vonatkozik az árstop: kristálycukor, finomliszt, napraforgó étolaj, 2,8 százalékos UHT tej, sertéscomb, csirkemellfilé, csirkefarhát.

Az alapélelmiszerek ára lett olcsóbb Fotó: Bors

Vidéken nagyobb a kedvezmény

Munkatársunk az árstop első napján több üzletben és piacon is megfordult. Ennek ellenére sehol sem tapasztalt tumultust, nem álltak sorok a pultoknál. A Borsnak nyilatkozó baromfibolt tulajdonosa nem számít nagy változásra a forgalomban.

– Ma, az első napon még nem tudjuk megítélni az árstop hatásait. Én azt látom, hogy a csirkemellből és a farhátból sem több, sem kevesebb nem fog fogyni. Nálunk a csirkemellfilé 200 forinttal lett olcsóbb – mondta lapunknak Filus Ferenc vállalkozó. Itt 1799 Ft-ot kérnek egy kiló filéért. Debrecenben viszont markánsabb a különbség. A Hajdú-Bihari Napló ugyanis talált olyan hentesboltot, ahol 400 forinttal kerül kevesebbe a csirkemellfilé kilója. Ugyanakkor Szuhnai Miklós üzletvezető sem számol a vásárlók számának növekedésével, mivel szerinte a sertés- és csirkehús ára is minimálisan változott.

A baromfibolt tulajdonosa, Filus Ferenc még nem tudja, hogy növekedni fog-e a forgalom az árstop miatt Fotó: Knap Zoltán / Bors

Szoros kontroll

A boltokat szigorúan ellenőrzik, vajon tényleg betartják-e az ármérséklő intézkedést. Ezt a megyei és fővárosi kormányhivatalok fogyasztóvédelmi osztályai vizsgálják. De nemcsak azt nézik, él-e az üzletben az árstop, hanem azt is, hogy kitették-e a bejárathoz és a pultokhoz az egységes nyomtatványon a kötelező tájékoztatást az árstopba tartozó termékekről és annak időtartamáról. Ha ezek valamelyike nem történt meg, a boltot azonnal megbírságolják, 50 ezer és 3 millió forint közötti összegre. A bírság többször is kiszabható, a második alkalommal a korábban kiszabott tétel legfeljebb duplája lehet. Ha ez sem ér célt, akkor egy naptól 6 hónapig terjedő időre be is zárhatják az üzletet. Kockáztatni tehát nem éri meg.

Több üzletben korlátoznak! Az árstop bevezetése előtt bombaként robbant a hír: a Lidl diszkontjaiban mennyiségi korlátozást vezetnek be mind a hét, árstoppal érintett termékre. Itt cukorból és finomlisztből 10 kilót, tejből 12 litert, étolajból pedig 10 litert vásárolhatunk egyszerre. A Pénzcentrum információi szerint tegnap a Spar, a Tesco és a Kifli – utóbbi egy online szupermarket – is bejelentette, korlátozást vezetnek be a hétféle árura.